Sugbo makasinate’g madag-umon nga kalangitan, uwan ning semanaha

Makasinate ang mga Sugboanon og mapanganuron nga kalangitan ug panagsang uwan sa unang semana sa Pebrero tungod sa epekto sa usa ka shear line, sumala sa Pagasa Visayas.
Sa usa ka interview pinaagi sa telepono niadtong Sabado, Enero 31, 2026, gipahayag ni Pagasa Visayas weather specialist Ana Dumdum nga ang dagan sa panahon gilauman nga magpabiling mapanganuron hangtod sa Pebrero 3.
Bisan tuod ang shear line gibanabana nga mas makaapekto sa Eastern Visayas, ang pipila ka bahin sa amihanang Sugbo lagmit makasinate usab sa epekto niini nga kahimtang sa panahon.
Dugang ni Dumdum, gipaabot usab ang pagkusog sa northeast monsoon sa unang semana sa Pebrero, nga magdala og ginagmay apan usahay kusog nga ulan nga mahimong moresulta sa kilat ug pagpanugdog.
Nagpahimangno siya nga ang gagmay nga mga sakayan sa dagat mahimong mag-atubang og kuyaw nga kahimtang, hinungdan nga delikado ang mga island-hopping nga biyahe niining panahona.
Alang sa ikaduhang semana sa Pebrero (Pebrero 4–10), matod sa Pagasa Visayas nga gamay ra ang tsansa nga ang pundok sa mga panganod mahimong usa ka low-pressure area (LPA).
Sa ilang 4 a.m. bulletin niadtong Sabado, gipahibalo sa PAGASA nga ang shear line magdala og mapanganuron nga kalangitan, pat-ak - pat-ak nga uwan, ug panagsang kilat, panugdog sa Visayas, lakip na sa Romblon, Bicol Region, ug pipila ka bahin sa Northern Mindanao ug Caraga region.
Nagpahimangno ang PAGASA sa posibleng kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta niining mga dapit tungod sa kasarangan ngadto sa kusog nga pag-uwan.
Samtang, ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod makasinati og panagsang panganuron ug ginagmay nga uwan tungod sa amihan.
Gilauman usab ang kasarangan ngadto sa kusog nga bawod sa amihanan ug sidlakang bahin sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. / DPC, PNA