Sugbo mipahugot sa maritime sovereignty sa WPS

Taliwala sa nagpadayong panagbangi sa West Philippine Sea, ang Cebu Provncial Board nipadayag og balik sa ilang baruganan kabahin sa soberanya sa kadagatan sa nasod samtang nagtinguha kini nga mapalapdan ang lokal nga industriya sa mga mangingisda.
Pinaagi sa usa ka resolusyon nga gipangamahanan ni Board Member Antonio Bacaltos Jr., tinguha sa probinsya nga saulogon ang makasaysayanong kalampusan sa nasod sa United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sa Hulyo 12, 2026, eksakto napulo ka mga tuig human sa Arbitral ruling.
Kini nga lakang nagtumong sa pagpakita sa katungdanan sa probinsya nga hiniusang mobarog nga ang West Philippine Sea gipanag-iya sa Pilipinas.
Nanawagan si Bacaltos Jr. sa mga lokal nga kagamhanan nga aktibong maghimo og mga lokal nga polisiya, mga programa sa pagpatuman sa balaod sa kadagatan, ug mga ispesyal nga socio-economic safety net aron maseguro ang kaayuhan sa mga lokal nga mangingisda.
Ang resolusyon nagtumong usab sa pagpalapad sa seguridad sa pagkaon sa probinsya, sanglit ang industriya sa panagat sa Sugbo nagpabiling huyang ang ekonomiya tungod sa mga external nga kasamok sa kadagatan.
Gipasabot ni Bacaltos Jr. nga ang pagpalambo sa mga cold chain nga pasilidad ug rehiyonal nga mga imprastraktura, sama sa People’s Food Centers sa Dakbayan sa Carcar ug sa Lungsod sa Medellin, ingon man ang gisugyot nga food hub sa Dakbayan sa Naga, makapanalipod sa mga mag-uuma ug mangingisda gikan sa mga kasamok sa merkado.
Sa usa ka academic symposium sa Jinan University sa Guangzhou niadtong Hunyo 30, ang Chinese scholars niangkon nga ang Batanes kabahin sa ilang teritoryo.
Sumala sa taho sa Business Mirror niadtong Huwebes, Hulyo 9, si Ju Hailong, ang Dean sa School of International Studies sa Jinan University, niasoy nga ang mga isla sa Batanes natural nga geograpikanhong sumpay sa Taiwan.
Kini nga pag-angkon gikondenar sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP) pinaagi sa usa ka pamahayag niadtong Biyernes, Hulyo 10.
“Current satellite and oceanographic data by the Philippines and other nations clearly show a continuous shelf extending from Northern Luzon through the Babuyan & Batanes Islands,” pamahayag sa NHCP.
“We also call on all parties, especially reputable academic institutions, to be true researchers and academics. Knowledge can only be true if grounded on good faith. No amount of fabrication will erase the truths of our past,” dugang mensahe sa buhatan.
Ang Arbitral Tribunal nagkahiusa sa paghatag sa Pilipinas sa legal nga soberanya sa West Philippine Sea niadtong Hulyo 12, 2016, nga nagbasura sa "nine-dash-line" claims sa China. / UP Cebu Intern Gabriel Solamo