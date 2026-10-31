Sugbo modawat sa mga buhi’ng baboy apan ubos sa kondisyon

Gitugotan lamang nga mosulod sa Sugbo ang mga buhing baboy kon direktang dad-on kini sa mga accredited nga ihawan alang sa pag-andam og lechon, subay sa bag-ong biosecurity rules nga gipagawas ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Pinaagi sa Executive Order (EO) No. 55, series of 2026, nga gipirmahan niadtong Oktubre 26, gimanduan ni Baricuatro ang mas hugot nga pagkontrol sa pagsulod sa buhing baboy, karne ug mga produkto niini aron mapanalipdan ang P20 bilyones nga industriya sa baboy sa Sugbo batok sa African Swine Fever (ASF).
Ubos sa Section 2 sa maong kamanduan, ang mga buhing baboy nga direktang dad-on lamang sa mga accredited nga ihawan sa Sugbo alang sa lechon ang tugotan nga makasulod sa probinsya.
Dili kini mahimong gamiton alang sa breeding o ibaligya pag-usab, kondili kinahanglan nga direktang dad-on sa ihawan nga gilatid sa ilang mga dokumento aron ihawon dayon.
Gikinahanglan usab nga kompleto ang mga veterinary ug regulatory documents sa tanang kargamento, lakip ang balidong shipping permit, Veterinary Health Certificate ug laboratory result nga nagpakita og negatibong resulta sa ASF RT-PCR test.
Alang sa mga kargamento sa presko o frozen nga karne sa baboy, gikinahanglan usab ang Meat Inspection Certificate nga giisyu sa establisementong accredited sa National Meat Inspection Service (NMIS).
Kinahanglan usab nga adunay disinfection certificate ang mga sakyanang pangkargamento, samtang ang mga buhing baboy kinahanglan adunay Livestock Handlers’ Permit gikan sa Department of Agriculture.
Ang mga pantalan nga adunay veterinary quarantine officers lamang ang mahimong agian sa mga kargamento aron susihon ang mga dokumento ug inspeksiyunon ang mga hayop o produkto sa dili pa tugotan nga mopadayon sa destinasyon.
Ang mga kargamento nga kulang sa dokumento, walay deklaradong accredited nga ihawan o mosuway sa paglikay sa mga quarantine checkpoint mahimong imarguhon o pabalikon sa ilang gigikanan.
Gimanduan usab ang Cebu Port Authority, Philippine Coast Guard, Philippine National Police ug mga lokal nga kagamhanan nga hugot nga ipatuman ang maong mga rekisito sa mga pantalan, airport ug land-based checkpoints.
Gipagawas ang EO 55 human nakit-an ang ASF sa Barangay Cagsing ug Calabawan sa Lungsod sa Ginatilan niadtong Septiyembre.
Matod ni Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy, posibleng gikan sa Tanjay City, Negros Oriental, ang tinubdan sa impeksiyon human adunay mga residente sa Cagsing nga mibisita didto alang sa usa ka panagtapok ug nagdala og hilaw nga karne pauli.
Apan nakontrolar na ang outbreak human negatibo sa ASF ang tanang 60 ka blood samples nga gikuha sa mga baboy sa 12 ka barangay sa Ginatilan nga wala unang naapektuhan.
Sumala ni Vincoy, walay nakitang ikaduhang impeksiyon human gipalapdan sa Provincial Veterinary Office ang surveillance sa maong lungsod.
Samtang, 24 na ka lokal nga kagamhanan sa Sugbo ang nakadawat og Recognition of Active Surveillance on African Swine Fever gikan sa Bureau of Animal Industry (BAI).
Gimanduan usab ni Baricuatro ang tanang LGU nga maghimo o mag-update sa ilang mga ordinansa sa pagpugong ug pagkontrol sa ASF subay sa Provincial Ordinance No. 2025-12, series of 2025. / CDF / ANV