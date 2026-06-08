Sugbo mohatag og P10-M nga calamity assistance sa GenSan

Mohatag og moabot sa P10 milyunes nga calamity assistance ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa General Santos subay sa nasinati niining magnitude 7.8 nga linog sa Lunes sa buntag, Hunyo 8, 2026.
Giaprubahan kini sa Hunta Probinsyal atol sa ilang regular session sa samang adlaw.
Usa ka suwat ang gipadala ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ngadto sa buhatan ni Vice Governor Glenn Anthony Soco kinsa maoy presiding officer sa Hunta Probinsyal, aron paghangyo nga moduso ug mopasar og resolusyon nga magtugot sa paghatag og pinansyal nga hinabang sa General Santos.
Gihimug-atan ni Baricuatro nga dinalian ang tabang nga gikinahanglan sa maong lokal nga kagamhanan, ilabi na sa mga komunidad nga labing naapektohan sa kalamidad.
“Through the proposed resolution, the Provincial Government of Cebu will be able to provide appropriate assistance to support the relief and recovery efforts of General Santos City and help address the immediate needs of its affected residents,” saysay sa suwat sa Hunyo 8, 2026.
Atol sa sesyon, nihalad sab og mga pag-ampo ang sakop sa hunta probinsyal alang sa mga nabiktima nga pamilya.
Andam sab nga moabag ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo kon ugaling magkinahanglan og dugang tawo ang mga lugar sa Mindanao nga apektado sa linog.
Gipahibawo ni Baricuatro nga gipaubos na sa alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nunot sa hitabo.
Iyang gimanduan ang PDRRMO nga monitoron ang kalambuan sa mga apektadong lugar sa Mindanao ug makig-alayon sa mga local disaster offices lukop Sugbo alang sa hiniusang response.
“I have also instructed our PDRRMO to reach out to the disaster management authorities in General Santos City,” matod ni Baricuatro . / ANV