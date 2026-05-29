Sugbo molusad og 6-ka-tuig nga ‘rescue’ plan sa edukasyon

Molusad ang Lalawigan sa Sugbo og unom ka tuig nga plano sa edukasyon sa Hunyo 2, 2026, diin ipatuman ang usa ka province-wide nga remedial tutoring program aron luwason ang mga estudyante sa early-grade nga di pa kamao mobasa, mosuwat ug moihap.
Ang mga scholar ubos sa programang Cebu Province – Grants Intended for Tertiary Students (CP-Gifts) obligahon na sa dili madugay nga mag-tutor sa kabataan sa pampublikong tunghaan sa ilang mga silingan aron mapadayon ang ilang pinansyal nga tabang.
Kining duha ka dagkong sugyot sa agenda nagtinguha sab nga mo-hire og mga walay trabaho nga nakahuman sa kursong Education aron mopahigayon og buwag ug may suplay nga remedial lessons sa tibuok lalawigan.
Si Christopher Baricuatro, ang executive assistant ug focal person sa Provincial School Board, nagkanayon sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Mayo 29, 2026, nga pormal niyang isugyot ang ordinansa sa umaabot nga tigom.
Ubos sa maong sugyot, ang mga scholar sa kolehiyo gikan sa tanang kurso kinahanglang mogamit sa ilang libreng oras o weekend sa pag-tutor sa mga bata gikan sa Grade 1 hangtod 3 sa English comprehension ug mathematics numeracy.
Tuyo sa maong programa nga matubag ang krisis sa edukasyon nga gideklarar sa Lalawigan sa Sugbo niadtong Marso. Subay sa datos gikan sa Second Congressional Commission on Education (Edcom 2), nasayran nga 32 porsiyento lamang sa mga Sugboanong estudyante sa Grade 1 hangtod 3 ang makapasar sa assessments sa reading comprehension.
Aron mabantayan ang dagan niini, makigtambayayong ang lalawigan sa Synergeia Foundation alang sa pagpahigayon og mga literacy ug numeracy assessment matag tulo ngadto sa unom ka buwan.
I-recruit sa lalawigan ang mga wala pa kapasar sa board exam o mga walay trabaho nga education graduates aron magsilbing mga paid tutor, diin ang lokal nga kagamhanan mohatag og honorarium alang sa ilang serbisyo.
Gidugang ni Baricuatro nga kini nga inisyatiba makatabang sa mga nakahuman sa kolehiyo sa pagpundok og mga credential alang sa umaabot nga ranking sa Department of Education (DepEd), samtang gitubag sab niini ang kasamtangang job mismatch nga nagpugos sa daghang education alumni nga mosulod sa sales o uban pang natad nga dili linya sa ilang nahuman. Gawas sa tutoring, target sab sa unom ka tuig nga agenda ang imprastraktura ug panglawas.
Lakip sa plano ang pagpalihok sa mga daycare center sa 103 ka barangay. / CDF