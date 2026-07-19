Sugbo moprotekta sa mga turista sa nagkadaghang online scams

Taliwala sa nagkadaghang online scams ug sa hinay nga pagsaka sa ihap sa mga turista sa unang kwarter sa tuig 2026, usa ka online booking platform ang kasamtangang gigama aron mahatagan ang mga turista og kasaligang mga impormasyon kabahin sa mga kalihukan sa turismo sa Sugbo.
Ubos sa komprehensibong digitalization plan sa Cebu Provincial Tourism Office (PTO), kining P1.9 ka milyon nga proyekto nagtinguha nga mahatagan ang mga turista og agianan ngadto sa lehitimong tour operators ug mga establisimento sa puy-anan (accommodation).
“All the destinations will be there, and of course, the offerings. For example, mo-click ka og canyoneering, makakita ka kinsa nga tour operators ang nag-offer og canyoneering ug makakita ka sa ilang presyo so you can plan,” matod ni PTO Head Rowena Montecillo sa interbyu sa SunStar Cebu.
Dugang pa ni Montecillo nga ang maong platform abli sa bisan unsang negosyo sa turismo nga gusto mopaapil sa ilang impormasyon sa site, ug wala’y kuhaon ang kagamhanang probinsiyal nga ginansya gikan niini.
Giklaro hinuon niya nga ang proyekto magsilbe lang isip usa ka online directory sa beripikadong mga impormasyon sa turismo, diin ang mga turista i-redirect o itultol ngadto sa lehitimong tour operators alang sa bookings ug mga transaksiyon.
“Ang probinsya nag-facilitate lang sa access because, again, there are a lot of problems when it comes to scamming,” matod ni Montecillo.
Ang proyekto kasamtangang anaa pa sa unang bahin niini, diin nagpadayon ang mga konsultasyon uban sa mga lokal nga buhatan sa turismo, ug kini ipailalom sa pag-review ni Cebu Governor Pamela Baricuatro sa unang semana sa Agusto.
Sumala sa taho sa SunStar niadtong Marso 23, 2026, ang mga biyahedor sa Central Visayas nawad-an og mokabat sa P1 ka milyon tungod sa mga online booking scam.
Matod sa taho, ang Tourism Regulation Division sa Department of Tourism (DOT)-7 nakakaplag og 183 ka mga kaso sa booking scams sa Sugbo.
Gipasabot sa ahensya nga ang scammers nagtrabaho pinaagi sa pagpangawat og mga propesyunal nga litrato gikan sa lehitimong mga negosyo aron maghimo og mga peke nga Facebook page, diin ang daling mailad nga mga turista malingla sa pagpadala og bayad.
Sayo niining tuiga, gilusad sa DOT-7 ang “Cebu and Bohol Turista iWAS Scam,” nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga turista gikan sa digital fraud pinaagi sa pagpataas sa kasayuran sa publiko ug pag-beripika sa mga online booking platform. / UP Cebu Intern Gabriel Solamo