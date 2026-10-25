Sugbo naa sa ‘red alert’ alang sa 20th ADMM, 13th ADMM Plus

Gisaka sa Office of Civil Defense (OCD) 7 ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center (RDRRMOC) ngadto sa “red alert” status epektibo niadtong Sabado, Oktubre 24, 2026, samtang ang Sugbo nag-andam sa pag-host sa ika-20 nga Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) ug ika-13 nga ADMM Plus.
Matod sa OCD 7 sa usa ka pahayag nga ang maong status, nga maoy labing taas nga andana sa pag-alerto, gisaka aron palig-unon ang pag-monitor, koordinasyon, ug pagpangandam ug pagtubag sa emerhensya atol sa internasyunal nga mga panagtigom.
“As Cebu prepares for this significant international events, the public is strongly advised to stay informed by monitoring official advisories and to fully cooperate with law enforcement authorities,” pamahayag sa OCD 7.
Mokabat sa 80 ka mga personahe gikan sa nagkalainlaing mga ahensya sa gobiyerno ug emergency response units ang gipakatap ubos sa Site Task Group for Emergency Preparedness and Response, nga gipangunahan sa OCD 7.
Ang task group maoy responsable sa pagdumala sa kaandam sa pagtubag sa emerhensya ug sa pagdumala sa mga epekto sa posibleng natural ug mugna sa tawo nga mga katalagman atol sa mga panagtigom.
Ang mga personahe sa task force gikuha gikan sa nagkalainlaing mga ahensya sa gobiyerno, mga opisina, emergency units ug organisasyon, ug mga ospital.
Matod sa OCD 7 nga gi-activate usab ang Emergency Operations Center ug gitukod ang usa ka Incident Command Post. / DPC