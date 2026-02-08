Sugbo naay bag-ong paagi sa pagdani og turista

Imbes nga mag-host og dakong pundok sa mga turista, ang probinsya nagtutok karon sa pagdani og international travel buyers, mga ahensya, ug mga tour operator—ang mga tighimo og desisyon nga nagdeterminar kon unsa nga mga destinasyon ang ibaligya sa tibuok kalibutan—pinaagi sa pagdala kanila direkta ngadto sa mga dapit-turismo sa Sugbo.
Si Cebu Province Administrator Joseph Felix “Ace” Durano, sa usa ka pakighinabi sa media niadtong Miyerkules, Pebrero 4, 2026, niingon nga kining maong kausaban sa estratehiya nagtumong sa pagpalig-on sa posisyon sa Sugbo sa internasyonal nga merkado sa turismo pinaagi sa pag-target sa mga business-to-business (B2B) nga pakiglambigit imbes nga usa lang ka higayon nga pagbisita sa mga turista.
Gihisgutan ni Durano ang partisipasyon sa probinsya sa Travex, ang travel exchange nga bahin sa ASEAN Tourism Forum, diin ang Sugbo nagbutang og kaugalingong booth ug nipahigayon og kapin sa 120 ka mga tigom uban sa mga internasyonal nga travel buyers, tour operators, ug mga ahensya nga interesado nga mobaligya og mga tourism package sa Sugbo sa ilang tagsa-tagsa ka nasud.
“These are direct buyers. These are international tour operators and travel agencies. That’s really how business is done,” asoy ni Durano, kinsa nibutyag nga kadaghanan sa mga interesado nagagikan sa Spain, Portugal, ug Poland.
Sumala pa ni Durano, ang mga travel buyer gikan niining mga merkado sa Europa nagpakita og dakong interes sa Sugbo, hilabi na sa mga tanyag nga nature-based tourism sama sa mga baybayon.
Dugang pa niya nga si Cebu Tourism Director Rowena Uy nipadayag sa iyang katagbawan sa nahimong bunga sa partisipasyon sa probinsya sa Travex, hilabi na sa level sa interes gikan sa mga taga-Europa.
Gipasabot ni Durano nga ang epekto niini nga mga pakiglambigit dili makita dayon. Iyang gipatin-aw nga ang internasyonal nga marketing sa turismo nagsunod og proseso nga magsugod sa mga tigom sa buyer, sundan sa mga familiarization tours o “fam tours,” diin ang travel buyers, tour operators, ug travel media mobisita sa mga destinasyon aron personal nga masusi ang mga tanyag sa turismo.
“These companies sell destinations to their clients. Part of the process is that the host sponsors them to experience the destination so they can better market it abroad,” batbat ni Durano.
Plano sa probinsya nga gamiton ang pundo sa turismo, lakip na ang gigahin alang sa programang Suroy-Suroy, aron suportahan kini nga mga paninguha.
Giklaro ni Durano nga ang maong programa magpabilin tungod kay kini legislated pinaagi sa ordinansa, apan si Gobernador Pamela Baricuatro nimando nga ang pundo kinahanglan gamiton lang alang sa promosyon sa turismo ug dili para sa pagpa-pogi o self-promotion.
Ubos niini nga pamaagi, dad-on sa probinsya ang mga langyaw nga travel buyer direkta sa mga destinasyon sa turismo imbes nga mag-organisar og mga biyahe nga nakasentro lang sa pagpasundayag sa mga lokal nga kagamhanan (LGUs).
Matod ni Durano nga pinaagi niini, mas masabtan sa mga buyer ug travel media ang mga produkto sa turismo sa Sugbo ug mas epektibo nila kining mabaligya sa ilang kaugalingong nasod.
Giila ni Durano nga ang Sugbo nabiyaan kaniadto sa ubang destinasyon sama sa Vietnam, nga agresibong nipatuman sa internasyonal nga marketing sa turismo sa niaging katuigan.
Bisan pa niana, siya niingon nga ang probinsya nag-apas na karon pinaagi sa pagpahimutang sa mga pundasyon alang sa umaabot nga pagdagsang sa mga turista.
“This is a cycle. They’re always looking for new destinations,” asoy ni Durano uban sa pag-ingon nga ang tumong mao ang pagdani og mas daghang turista sugod sa sunod tuig.
Matod ni Durano nga ang provincial tourism office aduna nay nakalinya nga tibuok tuig nga B2B engagements uban sa mga internasyonal nga travel buyers isip kabahin sa nagpadayong paningkamot sa Sugbo sa pagpalapad sa global tourism reach niini. / CDF