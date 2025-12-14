Sugbo nagpabiling pinakadato nga probinsiya sa tibuok nasud

Nagpabiling labing dato nga probinsya sa tibuok nasud ang Sugbo subay sa natala nga net worth niini nga P336.42 bilyones.
Sa 2024, ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo adunay assets nga moabot sa P339.85 bilyones subay sa 2024 Annual Financial Report sa Commission on Audit (COA), diin adunay pagsaka sa value sa assets niini sa 12 porsyento.
Lakip sa nakatampo sa pagsulbong sa kita sa probinsya ang gihimong reappraisal sa mga real estate properties niini.
Subay sa nasayran, ang lalawigan nakatala og P303 bilyones nga assets sa 2023.
Bisan pa niini, aduna gihapoy natala nga mga bayrunon o obligasyon ang probinsya nga moabot sa P3.43 bilyones, nagbilin kini og equity nga P336.42 bilyones.
Kini nga kwintada maoy nagbutang sa Sugbo sa top spot sa labing dato nga probinsya labaw sa nisunod nga lalawigan sa Rizal nga adunay net worth nga P40.84 bilyones.
Aduna kini total assets nga P44.10 bilyones ug liabilities nga P3.26 bilyones.
Lakip sa mga probinsya nga natala nga labing dato ang Camarines Sur nga adunay assets nga P33.23 bilyones, diin P28.56 bilyones ang net worth niini, ug ang Batangas, nga adunay P32.61 bilyones nga asset ug P26.74 bilyones nga net worth.
Namintinar sa Sugbo ang maong pasidungog sulod sa 11 ka higayon batok sa 81 ka mga probinsya sa nasud. / ANV