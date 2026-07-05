Sugbo nagtukod og 8 ka planta sa sewage treatment

Sugdan na sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang pagtukod og mga advanced membrane bioreactor (MBR) sewage treatment plants sa walo ka mga ospital nga gidumala sa probinsya aron mapalambo ang pagdumala sa hugaw nga tubig ug sa malungtarong kalikupan.
Sa usa ka post sa Facebook gikan kang Capitol Piso Health Consultant Elisse Nicole Catalan niadtong Sabado, Hulyo 4, iyang gipahayag nga ang bag-ong mga sistema naggamit og mga microorganism ug mga fine filtering membrane aron limpyuhan ang hugaw nga tubig para magamit pag-usab sa mga buluhaton nga dili pang-inom.
Gipangulohan ni Sugbo Gobernador Pamela Baricuatro ang groundbreaking ceremony para sa P8.4-milyon nga eco-friendly facility sa Oslob District Hospital, ang una sa walo ka mga lokasyon nga gisugdan, samtang ang susamang mga pasilidad gipangtukod usab sa Carcar, Argao, Minglanilla, Bantayan, Pinamungajan, Camotes, ug Tuburan.
Kini nga pagpalapad sa imprastraktura nisunod human sa usa ka taho sa SunStar Cebu niadtong Disyembre 3, 2025, nga nagbutyag nga ang Commission on Audit (COA) nitumbok sa Cebu Provincial Hospital–Balamban, Cebu Provincial Hospital–Carcar City, Isidro C. Kintanar Memorial Hospital–Argao, ug Minglanilla District Hospital kabahin sa mga paglapas sa paglabay sa mga basura sa ospital ug hugaw nga tubig, nga nahitabo ubos sa niaging administrasyon.
Sa laing taho gikan sa SunStar Cebu niadtong Disyembre 13, gi-outsource sa Kapitolyo ang mga operasyon sa medikal nga basura para sa 16 ka probinsyal nga ospital niini ngadto sa Cleanaway Philippines ubos sa usa ka tuig nga kontrata para sa tuig 2026 aron masulbad kini nga mga isyu sa pagsunod sa balaod,
Matod ni Assistant Administrator Aldwin Empaces, ang kontrata nagsilbe nga dinalian ug saktong solusyon samtang ang administrasyon nagtinguha sa usa ka dugay nga plano sa pagtukod ug kaugalingong pasilidad sa pagproseso sa basura sa lokalidad.
Nagsunod sa usa ka report niadtong Abril 14, 2026 bahin sa ilegal nga paglabay sa medikal nga basura sa daplin sa dalan sa Barangay Cogon, Dakbayan sa Bogo, gipahayag ni Catalan nga gisusi usab sa probinsya ang thermal decomposition isip usa ka pamaagi sa pagdumala sa medikal nga basura.
Ang bag-ong mga pasilidad sa hugaw nga tubig gidesinyo sa paglimpyo sa adlaw-adlaw nga basura sa ospital aron maseguro ang saktong sanitasyon, kaluwasan sa mga pasiyente, ug pagsunod sa mga balaod sa kalikupan sa tibuok network sa panglawas sa probinsya. / CDF