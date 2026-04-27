Sugbo nakadawat og bag-ong ambulansya, P3M donasyon

Gipalig-on sa Probinsiya sa Sugbo ang katakos niini sa pagtubag sa mga emerhensya human modawat og bag-ong ambulansya gikan sa Taiheiyo Cement Philippines, Inc. (TCPI).
Pormal sab niining gidawat ni’ng bag-o pa lang ang P3 milyunes nga giabag sa Taiheiyo Cement Corporation (TCC) sa Japan alang sa mga apektado sa Bagyong Tino ug sa milabay nga linog sa Bogo.
Gihangop ni Gob. Pamela Baricuatro ang mga gihatag sa kahugpongang Taiheiyo diha sa Kapitolyo gikan ni Takashi Miyashita, ang pangulo niini dinhi sa Pilipinas.
Nisaksi sila si Japanese Consul General Yudai Ueno ug San Fernando Mayor Mytha Ann B. Canoy atol sa usa ka hamubong seremonyas nga gipahigayon sa Public Information Office.
Sumala kang Miyashita, ang ambulansya makatabang sa pagpalig-on sa emergency response capability sa probinsiya, ilabi na sa paghatag dayon og medikal nga serbisyo sa mga komunidad nga layo sa mga health facility ug sa panahon sa kalamidad.
“Ang maong ambulansya simbolo sa among padayon nga suporta sa pagpalambo sa pag-alima sa kahimsog ug pagpanalipod sa kinabuhi sa mga Sugboanon. Kini magpasabot nga ang tabang mas dali maabot sa mga nanginahanglan,” matod pa niya.
Ang P3 milyunes nga hinabang gikan sa TCC gitumong alang sa rehabilitasyon sa mga dapit nga naapektuhan sa Bagyong Tino ug sa magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa Amihanang Sugbo sa miaging tuig.
Sa mensahe ni Shinji Fukami, senior executive sa TCC, gipadayag niya ang pakighiusa sa kompanya sa pagbangon sa probinsiya ug ang padayon nga suporta sa mga naapektuhan.
Sa iyang bahin, gihimug-atan ni Gov. Baricuatro ang kamahinungdanon sa lig-on nga pakig-alayon tali sa gobiyerno ug pribadong sektor sa pagpalambo sa serbisyo panglawas.
“Dako kaayo kini nga tabang sa among paningkamot nga mapalapdan ang access sa healthcare, labi na sa mga komunidad nga nagkinahanglan ug paspas ug arang nga serbisyo medikal,” matod sa gobernador.
Gilauman nga ang bag-ong ambulansya makatabang sa mas kusog ug mas paspas nga pagresponde sa mga emerhensya ug kalamidad sa tibuok probinsiya, ilabi na sa mga lugar nga lisod maabot. / PR