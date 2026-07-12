Sugbo nakadawat og P200M gikan sa DepEd para sa pagtukod og classrooms

Nakadawat ang Probinsya sa Sugbo og P200 milyon gikan sa Department of Education (DepEd) alang sa pagtukod og bag-ong classrooms sa pampublikong mga tunghaan ubos sa usa ka bag-ong gipirmahang kasabutan.
Sa usa ka pamahayag gikan sa Facebook page sa Public Information Office niadtong Sabado, Hulyo 11, 2026, gipirmahan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang memorandum of agreement alang sa Basic Education Facilities Program sa DepEd Central Office sa Dakbayan sa Makati.
Gisaksihan ni DepEd Undersecretary Peter Irving Corvera ug Assistant Secretary Aurelio Paulo R. Bartolome ang maong pagpirmahay. Ang pundo gigahin gikan sa 2026 General Appropriations Act alang sa Basic Education Facilities.
Kini nga nasudnong inisyatiba sa imprastraktura, nga gidumala ubos sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug DepEd Secretary Sonny Angara, nagtumong sa pagpakunhod sa kakuwang sa classrooms sa tibuok nasod nga niabot na sa 145,000.
Gibahin sa kasabutan ang mga responsibilidad sa proyekto tali sa nasudnong ahensya ug sa lokal nga kagamhanan.
Ang DepEd maoy modumala sa mga teknikal nga sumbanan ug maoy mang-apud-apod sa pundo, samtang ang Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo mao ang mopalit sa mga materyales ug maoy magdumala sa pagtukod sa mga edipisyo sa tunghaan.
Sa usa ka taho gikan sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Hulyo 9, ang datos nga gisumite ngadto sa Cebu Provincial Board nagpakita nga ang probinsya kuwang og 5,466 ka classrooms. Matod ni Cebu Province Schools Division Superintendent Senen Priscilo Paulin, ang probinsya adunay 14,183 ka classrooms, apan 6,261 niini nagkinahanglan og minor repairs ug 4,155 ang nagkinahanglan og major repairs.
Ang kakuwang sa classrooms nasinati usab sa tibuok Central Visayas, diin ang kinatibuk-ang kuwang niabot ngadto sa 10,845 ka classrooms. / CDF