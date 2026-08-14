Sugbo nakadawat og P265M presidential fund

Enerhiya, panglawas, ug mga programa sa farm-to-market road ang hatagan og prayoridad sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo human nakadawat og P265 milyunes gikan sa buhatan sa presidente ubos sa usa ka Special Allotment Release Order (Saro).
Gipresentar ni Executive Secretary Ralph Recto ang sertipikasyon ngadto ni Governor Pamela Baricuatro atol sa pag-apudapod sa Local Government Support Fund ug sa Socio-Civic Projects Fund (SCPF) sa Lungsod sa Cordova niadtong Huwebes, Agusto 13, 2026.
“It’s a great help, a big help. And I would like to thank the national government, of course, to our President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.,” matod ni Baricuatro.
“We are so deeply grateful and happy for this. This is going to be a big help for our people,” dugang niya.
Ang Saro nga gipagawas sa Department of Budget and Management, magtugot sa probinsiya sa paggasto sa pundo alang sa mga naaprobahang programa ug proyekto.
Atol sa maong kalihukan, nagkanayon si Recto nga ang nasudnong gobiyerno nagtinguha nga makigtambayayong pag-ayo sa mga lokal nga opisyal aron sulbaron ang mga nag-unang hagit sa rehiyon.
“Nagkakaisa ang local at national, at magtutulungan tayo para makinabang ang mga kababayan natin dito sa Cebu,” matod pa ni Recto.
Sa dihang gipangutana bahin sa solusyon sa pagbaha sa nasod, gipahayag ni Recto nga usa ka master plan ang giandam karon aron matubag ang pagkontrol sa baha nga suportado sa gisugyot nga pundo sa nasod alang sa importanteng mga proyekto sa imprastraktura sa sunod nga tuig.
“Para sa susunod na taon, may budget ulit para sa flood control,” matod pa ni Recto.
“Sa kabuuang budget na P7.2 trillion, ang DPWH may P640 billion. P100 billion diyan mapupunta sa flood control,” dugang pa niya.
Ubos sa parehas nga pag-apudapod, nakadawat sab si Cordova Mayor Cesar Suan og P20 milyunes nga tabang gikan sa Local Government Support Fund.
Ang Dakbayan sa Sugbo nakadawat sab og P145 milyunes pinaagi sa Saro. Ang uban pang mga lokal nga kagamhanan sa probinsiya nakadawat sab og tabang gikan sa Saro.
Samtang, alang sa SCPF, ang mga iskolar gikan sa Barangay Buhisan nagkanayon nga ang pinansyal nga tabang nga ilang nadawat ubos sa programang Bagong Pilipinas Presidential Scholars gamiton direkta alang sa pagbayad sa ilang tuition.
Ang maong scholarship usa ka programa sa tibuok nasod gikan sa Opisina sa Presidente.
Naghatag kini og P100,000 nga educational assistance matag barangay nga ipang-apudapod ngadto sa lima ka mga kwalipikadong iskolar—tag P20,000 matag usa—aron matabangan ang kabatan-unan nga gikan sa pamilyang ubos ang kita nga makahuman sa kolehiyo. Ang tanang 80 ka barangay sa Siyudad sa Sugbo nakadawat og pundo ubos niini nga inisyatibo.
“Namigay tayo ng P20,000 per scholar, na P100,000 per barangay nationwide. So mahigit 200,000 scholars ‘yan na last mile,” matod ni Recto.
Gitataw niya nga ang programa gitumong alang sa mga estudyante nga mograduwar na ug anaa na sa katapusang semester.
Gawas sa tabang alang sa mga estudyante, gigahinan sab og P100,000 ang matag barangay alang sa mga prayoridad sa lokal nga kalambuan. Tungod niini nga alokasyon, ang kinatibuk-ang pundo matag barangay moabot sa P200,000. / CDF