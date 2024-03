‘Sugbo Semento’ ilusad

Ilusad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang laing programa nga ginganlan og “Sugbo Semento” nga maghatag og dugang kita sa lalawigan.

Ubos sa maong programa, ang Kapitolyo mopalit og binulto nga supply sa di mominos upat ka mga cement ma­nufacturer.

Samtang, ang mga pribadong kontraktor nga mahimong katumpang sa Kapitolyo sa pagpatuman sa mga proyekto adto na mopalit og semento sa Kapitolyo.

Atol sa tigom nga gipangu­lohan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia tali sa mga kontraktor, gipresentar niini ang mga presyo nga nagsu­god sa P145 ngadto na sa P190 ang sako depende sa klase sa semento.

“The contractors have the choice of where to withdraw the cement. You can withdraw from multiple plants under one purchase order,” matod ni Garcia pinaagi sa social media arm sa Kapitolyo.

Subay niini, gikatakda nga mohimo og kasabutan ang Kapitolyo tali sa cement firms ug kontraktor nga maglatid sa mga lagda sa programa sa sunod semana alang sa katumanan niini.

Aron mahimong mas sayon ang transaksyon, mogamit usab og QR-code ang Kapitolyo alang sa mga mopalit. (ANV)