Sugbo uwanon gumikan sa habagat

Padayon nga masinati ang uwanon nga panahon sa Sugbo resulta sa habagat apan walay direktang epekto ang bagyo.
Ang tropical cyclone nga kasamtangang nakaapekto sa ubang bahin sa nasod walay direkta nga epekto sa rehiyon sa Kabisay-an, lakip na ang Sugbo, suma sa Pagasa Visayas.
Sa pakighinabi pinaagi sa telepono niadtong Martes, Hunyo 23, 2026, si Pagasa Visayas weather specialist Mark Gales niingon nga bisan og layo ang bagyo sa rehiyon, padayon gihapon gipakusog sa southwest monsoon o habagat, nga maoy hinungdan nga masinati ang dautang kahimtang sa panahon sa tibuok Central Visayas.
“So far, there is no direct effect from the storm in the Visayas. However, the southwest monsoon is continuously being pulled by the cyclone, and this is what is currently affecting the region,” matod ni Gales.
Matod ni Gales, ang panagsa nga mga pag-uwan nga nasinati karon sa rehiyon epekto lamang sa habagat ug dili gikan sa direktang impluwensya sa tropical cyclone. / DPC