Sugbo uwanon hangtod sa hinapos sa Sept.

Magpadayon ang localized thunderstorms ug panagsang pag-uwan sa Cebu hangtod sa nahibiling mga adlaw sa Septiyembre, sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas.
Matod ni Pagasa Visayas Weather Specialist Mark Gales sa pakighinabi sa telepono sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Septiyembre 23, 2026, makasinati gihapon ang Cebu og mga isolated rain showers nga dala sa localized thunderstorms.
“Atong nakita nga sa nahibiling mga adlaw sa September, mag-expect gihapon ta og mga localized thunderstorms. Uwan-uwan pa gihapon ta. Wala pa nato ma-terminate ang ting-uwan ug naa pa gihapon ang habagat,” matod ni Gales.
Sigon niya, posible nga magpadayon ang pag-uswag sa localized thunderstorms, ilabina gikan sa ulahing bahin sa buntag hangtod sa hapon nga mahimong hinungdan sa panagsang pag-uwan sa nagkalainlaing bahin sa Cebu.
Sumala ni Gales, wala pa matapos ang ting-uwan tungod kay nagpadayon pa sab ang epekto sa habagat o southwest monsoon sa nasod. Dugang niya, ang pag-uwan mahimong kasarangan hangtod kusog, depende sa kalig-on sa thunderstorms, ug mahimong mokusog pa ngadto sa heavy o intense rainfall sa pipila ka lugar.
Samtang padayon nga gibantayan sa Pagasa niadtong Miyerkules sa buntag ang usa ka tropical depression nga anaa pa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR).
Sumala sa Pagasa, gilauman nga molihok ang tropical depression paingon sa west-northwest sa kadaghanan sa panahon sa forecast ug gilauman nga mosulod sa PAR sa Huwebes sa buntag, Septiyembre 24.
Sa higayon nga makasulod na kini sa PAR, nganlan kini og “Queenie.”
Gilauman nga molihok kini paingon sa northwest ug moagi duol sa Extreme Northern Luzon sa weekend.
Posible nga molig-on ang tropical depression ngadto sa tropical storm sa dili pa kini mosulod sa PAR sa Huwebes ug mahimong makaabot sa typhoon category sa weekend. / DPC