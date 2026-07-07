Sugbo uwanon sa pagsulod sa Bagyong ‘Inday’

Bisan dili direktang moigo sa Sugbo ang Super Typhoon Bavi sa pagsulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR), gilauman nga masinati ang madag-umon nga kalangitan ug pag-uwan sa probinsiya.
Sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), ang super typhoon nga lokal nga pagatawgon og “Inday” gilaumang mosulod sa PAR sa Martes sa gabii, Hulyo 7, 2026, o sayo sa buntag sa Miyerkules, Hulyo 8.
“Less than 15 millimeters ra ang expected nga rainfall per day sa Metro Cebu starting this Thursday until Saturday, so light to moderate rains ra ang ato masinati,” matod ni PAGASA Visayas Weather Specialist Ever Tenio atol sa phone interview sa SunStar Cebu niadtong Martes, Hulyo 7.
Apan, gipasidan-an sab ni Tenio nga ang super typhoon mopakusog sa epekto sa southwest monsoon o habagat, nga mahimong hinungdan sa mas kusog nga hangin ug panagsang kusog nga pag-ulan.
“Bitaron ni Bavi ang habagat mao na nga makasinati gyud ta'g cloudy conditions…pero in terms sa hangin, makita nato nga maka-experience ta sa kusog o gale force sa hangin diri sa Visayas region," dugang niya.
NANGANDAM
Gipasaligan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ang publiko nga dili direktang maigo sa bagyo ang Sugbo.
Bisan pa niini, matod ni PDRRMO focal person Dennis Francis Pastor, nakapangandam na sila alang sa posibleng mga emerhensiya, ilabina sa mga lugar nga daling maapektuhan sa kalamidad, ug padayon ang ilang koordinasyon sa mga lokal nga panggamhanan (LGUs).
“We are also monitoring with Pagasa and other agencies. At the moment, we already have rescue boats, and our responders are on standby,” matod ni Pastor atol sa press conference sa Cebu Provincial Capitol niadtong Martes, Hulyo 7.
Padayon sab nga gibantayan sa PDRRMO ang mga lugar nga duol sa mga suba sama sa Barangay Cotcot sa Liloan, Toledo City, ug sa Lungsod sa Balamban.
Hangtod alas 3:00 sa kadlawon sa Hulyo 7, ang tropical cyclone anaa sa 2,010 kilometro sa sidlakan sa Central Luzon ug naglihok paingon sa west-northwest. Gilauman nga mogawas kini sa PAR sa Sabado, Hulyo 11. / Gabriel Solamot -UP Cebu Intern