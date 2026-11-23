Laing Pinoy nga bilyarista ang nakadaog og World Nineball Tour major title.
Gitumbok mao ang Sugboanong si Genesis Ouano, kinsa maoy naghari sa 2026 Universal Bangkok Open 9-Ball Championship niadtong Sabado, Nobiyembre 21, 2026, sa S1 Pool Hall & Sports Bar sa Thailand.
Sa finals, nibangon gikan sa pagkalubong si Ouano aron pakagingon si Wu Kun Lin sa Chinese Taipei, 13-12.
Nabiyaan si Ouano human sa 9th rack, 2-7, apan nigukod kini hangtod nga iyang natabla ang duwa, 8-8.
Human niini, nagpulipuli na pagdaog ang duha ka mga bilyarista hangtod na sa hingpit nga kalampusan ni Ouano, kinsa nakabulsa og US$15,000 nga ganti.
Si Ouano nakasunod sa lakang sa nag-unang mga Pinoy nga bilyarista nga nakalabni og world titles nga sila si Efren Reyes, Carlo Biado, Rubilen Amit, Chezka Centeno, Ronato Alcano, Alex Pagulayan, Francisco Bustamante, ug Dennis Orcollo. /ESL