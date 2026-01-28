Sugboanon gipanawagan, di magpabadlong atol sa Asean

Nanawagan si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga Sugboanon nga mosunod sa mga lagda nga gipatuman subay sa pagbisita sa mga delegates sa 45th Association of Southeast Asian Nations (Asean) Tourism Forum (ATF) 2026 sa Sugbo sa Enero 28-29.
Kini maoy hangyo ni Baricuatro diha sa iyang social media post, iyang gipaklaro ang mga butang nga angayan ug dili angayang buhaton atol sa pagbisita sa mga langyaw sa Sugbo.
Lakip na niini ang pagdili sa bisan unsang partisipasyon sa mga rallies ug caravans duol sa mga venues sa summit.
“These activities can disrupt traffic, strain security, and affect the smooth flow of the event,” matod ni Baricuatro.
Iyang gidugang ang kaimportante sa pagsuporta sa mga organizer nga mahimong luwas ug hapsay ang mga kalihukan sa Sugbo.
Ingon man ang mahimong responsable ug maabi-abihon sa mga bisita gikan sa lain-laing mga nasod.
Sa niining paagi, mapakita ang kahiusahan sa mga Sugboanon nga modani sa mas daghang investments, tourism ug international partnerships.
Subay sa pagtambong ni Baricuatro sa kalihukan sa Asean, iyang gisaad ang pagbida sab sa tourist destinations sa Probinsiya sa Sugbo nga mahimong bisitahon usab sa mga langyaw sa umaabot.
Ang maong kalihukan gilangkuban sa moabot 5,000 ka mga bisita gikan sa 11 ka mga nasod nga gawas sa turismo, motuki sab sa regional ug global issues lakip niini ang South China Sea ug West Philippine Sea. / ANV