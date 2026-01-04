Sugboanon midaog og P288M sa Grand Lotto

Usa ka mamustahay gikan sa Probinsya sa Sugbo ang nidaog sa P288.6 milyon nga jackpot sa bola sa Grand Lotto 6/55 niadtong Sabado sa gabii, Enero 3, 2026.
Ang madaugong ticket, nga gipalit sa usa ka outlet sa lungsod sa Compostela, adunay kombinasyon nga 13-42-06-45-24-33 alang sa kinatibuk-ang jackpot nga P288,616,075.
Sumala sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) niadtong Dominggo, Enero 4, kini ang ikaduhang higayon karong bulana nga adunay solo nga mananaug sa jackpot, human ang usa ka mupustaay gikan sa Sorsogon City nidaog og P14.4 milyon sa Megalotto 6/45 niadtong Biyernes sa gabii.
Gawas sa jackpot winner, adunay 47 kabuok nga nakakuha og lima sa unom ka mga numero ug makadawat og P100,000 matag usa.
Samtang, 2,330 ka magduduwa ang nidaog og P1,500 alang sa upat ka saktong numero, ug 30,049 ka mupustaay ang makakuha og P60 matag usa alang sa tulo ka saktong numero.
Ubos sa Republic Act 1169, ang mga mananaug adunay usa ka tuig gikan sa petsa sa bola aron kubrahon ang ilang premyo. Ang tanang jackpot kinahanglan nga kubrahon sa main office sa PCSO sa Mandaluyong City.
Gikinahanglan nga isuwat sa mga mananaug ang ilang pangalan ug pirma sa luyo sa madaugong ticket ug magpakita og duha ka valid nga ID gikan sa gobiyerno.
Ang mga premyo nga sobra sa P10,000 gipahamtangan og 20 porsyento nga buhis ubos sa balaod nga TRAIN.
Si PCSO General Manager Mel Robles nag-awhag sa publiko sa pagpadayon sa pagsuporta sa ilang mga dula, tungod kay ang kita niini makatabang sa pagpundo sa mga programa sa panglawas, hinabang medikal, ug uban pang social services sa gobyerno. / PNA