Sugboanon nagbinugtong nga winner sa Ultra Lotto

Usa ka swerteng taga Sugbo ang nakadaog sa PHP 100-million nga jackpot sa Ultra Lotto 6/58 draw niadtong Martes sa gabii.
Gipahibalo sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) niadtong Miyerkules nga natag-anan sa maong mananaog ang mga numero nga 29-52-49-55-25-09.
Ang winning ticket napalit sa Cebu City ug ang kinatibuk-ang premyo moabot sa P100,331,631.91.
Adunay usa ka tuig ang mananaog aron kuhaon ang premyo sa main office sa PCSO sa Mandaluyong City.
Kon dili kini makuha sulod sa maong panahon, mapunta kini sa charity fund.
Ang mga daog nga sobra sa P10,000 pahamtangan og 20 porsiyento (20%) nga buhis ubos sa TRAIN Law.
Gawas sa jackpot winner, duna say uban nga nakadawat og premyo:
Dunay lima nga nakapusta sa lotto nga makadawat og P300,000 matag usa nga dunay lima ka numero ang na sud sa ilang gipustaan.
Naa sa’y 370 ka bettors nga makadawat og P3,783.78 nga may nasulod nga upat ka numero. Makadawat sab og tag P100 ang 8,862 ka bettors nga dunay tulo ka numero nga na sulod sa ilang tiket.
Ang bola sa Ultra Lotto 6/58 gihimo matag Martes, Biyernes, ug Dominggo.
Nag-awhag ang PCSO sa publiko nga suportahan ang ilang mga dula tungod kay ang kita niini maoy gigamit sa pagpundo sa mga programa sa gobiyerno alang sa mga nanginahanglan. / PNA