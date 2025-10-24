Sugboanon nga tattoo artist nakaabot sa Everest Base Camp

Usa ka Cebuano tattoo artist ang malampusong nakahuman sa 10 ka adlaw nga pagbaktas gikan sa Lukla paingon sa Everest Base Camp didto sa Nepal.
Si Wendell Denglauso, usa ka tattoo artist gikan sa Sugbo, niingon sa SunStar Cebu nga ang iyang ekspedisyon nahitabo gikan sa Septiyembre 30 ngadto sa Oktubre 10.
Ang Everest Base Camp nahimutang sa gitas-on nga gibanabanaang 5,364 metros (17,598 ka tiil) sa habagatang bahin sa Mount Everest, usa sa labing inila nga destinasyon sa pagbaktas sa tibuok kalibotan ug nagsilbi nga pangunang tigumanan (staging point) alang sa mga climbers nga nagtinguha nga makab-ot ang kinatumyan sa labing taas nga bukid sa kalibotan.
Si Denglauso kinsa natawo sa Lungsod Dumanjug kasamtangang nagpuyo sa Barangay Bangbang, Cordova. / DPC