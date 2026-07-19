Sugboanon sa New York mipalig-on sa humanitarian partnership sa Sugbo

Gipaambit sa usa ka organisasyon sa mga Sugboanon nga nagpuyo sa Estados Unidos ang ilang mga kalihukan sa pagpreserbar sa kultura sa Sugbo ug pagpalig-on sa serbisyo sa komunidad atol sa press conference nga gipahigayon niadtong Hulyo 17, 2026, sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang Cebuanos Engaging in Building Unity, Inc. (CEBU Inc.), usa ka socio-civic ug non-profit nga organisasyon nga nakabase sa New York City, gilangkuban sa mga Sugboanong nagpuyo sa New York, New Jersey, ug Connecticut.
Nangulo sa pagbisita sa Sugbo sila si Shiran Ybanez, charter president, Jonathan Ongvano, kasamtangang presidente, ug Edynne Loquellano, past president sa organisasyon.
Sumala sa mga opisyal, ang ilang pagbisita nagtumong sa pagpalig-on sa pakigtambayayong sa lokal nga mga komunidad ug organisasyon alang sa umaabot nga humanitarian projects, lakip ang paghisgot sa ilang mga kalihukan sa pagpreserbar sa kulturang Sugboanon ug serbisyo sa komunidad.
Gitukod niadtong 2011, ang organisasyon nagtutok sa paghiusa sa mga Sugboanon sa gawas sa nasod pinaagi sa pagpreserbar sa ilang kultura ug sa pag-apil sa mga kalihukan sa komunidad sa Estados Unidos ug Pilipinas.
Sumala kang Jonathan Ongvano, kasamtangang presidente sa CEBU Inc., ang organisasyon nagsugod isip usa ka grupo sa mga boluntaryo nga adunay tinguha nga mapadayon ang ilang pagkasugboanon bisan nagpuyo na sa laing nasod.
Matod niya nga pinaagi sa ilang mga kalihukan, gidasig sab ang mga batan-ong Filipino-American nga makaila ug mapasalamatan ang kasaysayan, tradisyon, ug identidad sa Sugbo.
Lakip sa ilang mga kalihukan ang pag-apil sa Sinulog performances ug uban pang Filipino festivals sa gawas sa nasod isip paagi sa pagpreserbar ug pagpaila sa kulturang Sugboanon.
Sulod sa milabay’ng mga tuig, nakapasundayag ang grupo sa European Sinulog Festival sa Milan, Italy niadtong 2023, sa Venice niadtong 2025, ug sa Honolulu Festival sa Hawaii niadtong Marso 2026. Nakadaog sab sila og daghang titulo sa Philippine Independence Day Council Inc. (Pidci) Grand Parade sa New York ug sa PAFCOM Festival sa New Jersey.
Apan gipasiugda sa mga opisyal nga ang ilang pag-apil sa cultural performances kabahin lamang sa ilang mas halapad nga tumong sa pag-alagad sa komunidad.
Isip usa ka non-political ug non-religious nga organisasyon, ang CEBU Inc. nagpatuman og outreach programs, medical missions, relief operations, food distribution, ug uban pang humanitarian activities pinaagi sa pakigtambayayong sa lokal nga kagamhanan ug nagkadaiyang organisasyon. Kabahin sa ilang labing bag-ong pagbisita sa Sugbo ang outreach activities nga ilang gihimo sa mga lungsod sa Balamban ug Ronda.
Matod sa mga opisyal, ilang padayon nga palapdan ang mga kalihukan nga naghiusa sa mga Sugboanon sa gawas sa nasod samtang nagtinabangay sa lokal nga mga komunidad pinaagi sa mga programa sa kultura ug humanitarian assistance.
Gipasabot sab nila nga volunteer-driven ang organisasyon ug ang mga interesadong mahimong kabahin sa ilang mga kalihukan mahimong mokontak sa CEBU Inc. pinaagi sa ilang opisyal nga social media pages aron mahibal-an ang proseso sa pagkamiyembro.
Ilang gilauman nga ang maong panagtambayayong makahatag og dugang nga kaayuhan sa mga komunidad sa Sugbo sa umaabot. / BJC