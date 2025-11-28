Sugboano’ng abogado apil sa ICC List of Counsel

Nadawat ang Sugboanong abogado nga si Atty. Rameses “Ram” Victorius Gatchalian Villagonzalo sa International Criminal Court (ICC) List of Counsel, nahimong una gikan sa Sugbo ug tibuok rehiyon sa Visayas, ug ikaunom nga Pilipino nga gihatagan niini nga accreditation.
Sa interview sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Nobiyembre 28, 2025, nagpasalamat si Villagonzalo sa maong kalampusan nga niabot human sa halos walo ka bulan nga paghulat sa resulta.
“It took almost eight months. When I received the email on Nov. 27, I was speechless for a few minutes,” matod niya.
Matod ni Villagonzalo, ang aplikasyon naglangkob og daghang hugna.
Human niya gisumiter ang iyang mga dokumento niadtong Abril 4, gisundan niya ang ICC ug gipahibalo siya nga nakapasar sa pasiunang evaluation.
Gisundan kini sa ikaduhang round sa assestment ug nakapasar sab siya.
Giangkon niya nga naghupot siya og “gamayng emotional reservation” inig abot sa posibleng dili pagdawat, apan ang kompirmasyon niabot ra gyud karong semanaha.
Gipahayag ni Villagonzalo nga siya komitido sa pagpadayon sa hustisya ug kaangayan sa bisan unsang assignment nga ihatag kaniya sa ICC.
“My commitment is to serve with justice, integrity and ethics and it will always guide me,” matod niya.
Iyang gipatin-aw nga ang mga responsibilidad sa usa ka ICC-accredited counsel magkalahi depende sa panginahanglan sa Korte.
Ang ICC mahimong mopatawag sa mga miyembro sa List of Counsel aron moserbisyo sa nagkalainlaing kapasidad, sama sa special defense counsel, additional prosecution support, o isip bahin sa ubang mga grupo nga motabang sa Office of the Prosecutor.
Matod ni Villagonzalo, dili siya segurado kon aduna bay ubang Pilipinong abogado nga kasamtangang nag-aplay alang sa akreditasyon sa ICC apan iyang namatikdan nga ang proseso hugot ug taas.
Ang ICC List of Counsel gilangkoban sa mga kwalipikado nga mga abogado gikan sa lainlaing jurisdictions nga mahimong itudlo aron morepresentar sa mga suspetsado, akusado, o mga biktima sa mga proseso atubangan sa Korte. / CAV