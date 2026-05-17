Sugboanong beauty queens, milangkat og korona sa Junior Idol World '26

Nipatigbabaw ang garbo sa Sugbo ug sa tibuok Pilipinas human ang mga Filipina titleholder nakadaog og mga korona sa Junior Idol World 2026 nga gipahigayon sa Thailand, nga nagpasidungog sa nasod sa internasyonal nga entablado.
Si Louise Nicole Calabroso nakadawat sa Miss Pre-Teen Junior Idol World 2026 1st Runner-Up crown, samtang si Hanna Suwa nakakuha sa Little Miss Junior Idol World 2026 2nd Runner-Up crown, ug si Zhannel Zane Colina nakaangkon sa Mini Miss Junior Idol World 2026 2nd Runner-Up crown.
Si Samantha Nicole Camero nisidlak isip nakalangkat sa Miss Teen Supermodel of the World 2026 crown ug sa Miss Photogenic title, nga nagpakita sa kahusayan sa mga Pilipino.
Samtang si Winston Comedido Sy giila isip Best National Director of 2026 award tungod sa iyang liderato sa paggiya sa Team Philippines.
Atol sa press conference, gipaambit sa mga mananaog ang ilang halandumon nga kasinatian sa gawas sa nasod ug nipahayag og pasalamat, samtang mapasigarbuhon nilang giingon nga ang ilang kadaugan nagdala og dungog ug pag-ila sa Pilipinas. / BJC