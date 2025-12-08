Sugboanong OFW entrepreneur nakaangko’g national recognition sa fashion craftsmanship

Usa ka Overseas Filipino Worker (OFW) nga taga Toledo City, Cebu nga si Rambie Go, usa ka talentadong entrepreneur ug fashion accessory designer, ang nakadaog sa Go Negosyo Inspiring Balikbayan Award atol sa Go Negosyo Balikbayan Summit 2025.
Ang maong summit gipahigayon sa Philippine Center for Entrepreneurship–Go Negosyo sa pagselebrar sa ika-20 tuig niini sa pagpasiugda sa Filipino micro, small, ug medium enterprises nga nagpamatuod nga ang talento ug paningkamot sa mga Pilipino mosidlak bisan asa.
Gipahigayon ang awarding sa SM Mall of Asia Music Hall diin gipakita ang nagkalainlaing produkto sa OFWs ubos sa Buy Lokal, By OFWs (BLBO) initiative sa Department of Migrant Workers-National Reintegration Center for OFWs (DMW–NRCO).
Apil niini ang matahom nga alahas sa Rambie’s Collection nga nakadani sa publiko tungod sa kalidad ug artistic nga disenyo.
Nitambong sa kalihukan ang dagkong opisyales sa gobiyerno sama nila ni First Lady Liza Marcos, Go Negosyo founder Jose Ma. Concepcion III, ug DTI Secretary Christina Roque.
Ang DMW gipangulohan ni Assistant Secretary Atty. Francis Ron De Guzman ug NRCO Director Andrea Luisa C. Anolin.
Lakip sa uban pang awardees nga sila si Melvin Awid sa Region XII ug Grace Valencia sa Region IV-A nga nagpakita sa ilang handcrafted bags ug agri-trade goods.
Padayon ang DMW sa paghatag og mas dagkong plataporma alang sa OFW entrepreneurs aron mapakita ang ilang abilidad ug mahimo silang inspirasyon sa komunidad. / PR