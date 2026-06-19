Sugboanong Pogoy magpabilin sa TNT

Ang sharp-shooter nga si Roger Pogoy, usa sa mga lig-ong haligi sa TNT Tropang 5G, mopirma og tulo ka tuig nga extension para sa telecommunication franchise.
Gipadayag ni TNT team manager Jojo Lastimosa nga andam na ang tulo ka tuig nga kontrata ni Pogoy, kinsa lumad nga taga Talisay City, Cebu.
Mahuman na unta ang kontrata ni Pogoy karong Agusto ning tuiga, apan nikompirmar si Lastimosa nga duna na silay nakab-ot nga kasabotan nga magtugot sa kanhi Far Eastern University (FEU) player nga mopadayon sa pagduwa sa bugtong PBA franchise nga iyang giserbisyohan.
“He’s about to sign. We’re just finalizing details,” dugang pa ni Lastimosa.
Si Pogoy usa sa mga magdudula nga nakasulod sa big league pinaagi sa Gilas Cadet special draft niadtong 2016.
Siya ang usa sa magdudula nga napili sa Gilas Cadet draft (12th overall), usa ka espesyal nga selection process diin ang tanang team pwedeng mopili og mga amateur player nga nakaduwa na sa national squad.
Ang 34-anyos nga si Pogoy nahimong kabahin sa upat ka kampiyonato sa TNT ug nagpabilin nga usa sa mga importanteng yawe sa maong koponan. / RSC