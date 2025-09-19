Sugbu Calidad mikampyon na sab sa Danao
Nakalabni na sab og laing kampyunato ang batan-ong mga mamatiray sa Sugbu Calidad Football Club ning bag-ohay lang diin ilang gipatigbabawan ang Under-9 category sa Sidlak Football Cup sa Danao City.
Nagsilbi kining sumpay sa kalampusan SCFC booters sa miaging semana diin nakalabni sila og duha ka titulo sa 2nd Balamban Football League.
Sa Danao event, daw lungag sa dagom ang gilutsan sa SCFC una nila naangkon ang kalampusan.
Human sa elimination round, ang SCFC nipukan sa Ateneo de Cebu–Blue, 2–0, sa quarter-final.
Sa semis, gipatapsingan sa SCFC ang Legacy FC, 1–0, ug gisundan kini sa SCFC og laing 1-0 nga kadaugan batok sa MFC–Cebu sa championship game.
Ningkawat og atensiyon mao ang gipakitang duwa sa ubay-ubay nga U-8 members sa SCFC nga sila si Sean Devera, Draco Santarita, Evan Tan Bon Thong, Chassey Cabilao, ug goalkeeper Zach Brunidor kinsa wala nagpatay-og sa mas dagko nilang mga kontra.
Ang mga sakop sa SCFC nga nakadaog og individual awards mao sila si Nikola Del Rosario (Golden Boot), Andrew Chik (Best Midfielder), Kaizer Tiu (Golden Ball), Kenshi Okada (Best Defender), ug Zach Brunidor (Golden Gloves ).
Naggiya sa SCFC mao sila si head coach Aljohn Armamento ug coach Brient Cabarrubias. / ESL