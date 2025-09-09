Sugbu Calidad milangkat og 2 ka mga kampyunato

Nilabni og duha ka mga kampyunato ang Sugbu Calidad Football Club (SCFC) sa Under-9 ug Under-7 mixed divisions sa bag-ohay lang nahuman nga 2nd Balamban Football League sa Lungsod sa Balamban, Cebu.
Parehong dili sayon ang naagian sa duha ka teams sa SCFC apan pinaagi sa ilang teamwork ug determinasyon, nakamaneho sila sa pagpatong sa trono nga wala nakatilaw og kapildihan gikan pa lang sa pagsugod sa torneyo.
Sa Under-9, gisugdan sa SCFC ang ilang kampanya pinaagi sa 1-0 nga kadaugan batok sa La Salle pinaagi sa goal ni Sean de Vera nga nahimong posible tungod sa pag-abag ni Liam Revilles.
Ilaha kining gisundan og laing 1-0 nga kadaugan batok sa Don Bosco Technical College (DBTC) Greywolves diin nahimo na sab ni De Vera ang nakapadaog nga goal ug ning higayuna, si Andrew Chik maoy niabag kaniya.
Sa sunod nga tahas sa SCFC, si Chik maoy nakamugna sa nakapadaog nga bugtong goal sa duwa batok sa SportsGen FC nga nagpasulod kanila sa semi-finals.
Sa semis, gipangbuntog sa SCFC ang Lapu-Lapu Heroes, 2–0, pinaagi sa penalty shootout.
Sa finals, gikasangka og balik sa SCFC ang SportsGen nga ilang giusban pagpukan, 1-0, pinaagi sa goal ni Chik kinsa nakadawat og saktong suporta gikan sa iyang mga kauban nga sila si Nikola Del Rosario, Draco Santarita, Liam Revilles, ug Mahieu Butalid.
Ang SCFC Under-7 squad gilangkuban nila ni Jacob Daniel Manlegro, Gianluca Arnulfo Capacite, Vaughn Calix Pedrosa, Benedict Eduard Lim, Jacob Matteo Delfinado, Maia Jane Butalid, Kendrix Rosales, Banksy Maynard Estremos, Reese Maeya Robins, ug Chassey Atarah Cabilao. / ESL