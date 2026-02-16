Sugbuano’ng aktibista gikiha, mipasiugda sa anti-DPWH rally

Nag-atubang og mga kasong kriminal ang pipila ka Sugboanong aktibista gumikan sa usa ka protesta niadtong Septiyembre 2025, diin ilang gikuwestiyon ang giingong korapsiyon sa flood control projects sa kagamhanan.
Gitawag sa progresibong koalisyon nga Bagong Alyansang Makabayan (Bayan)–Central Visayas ang maong kaso nga “political harassment.”
Sa usa ka pamahayag niadtong Pebrero 16, 2026, ang Bayan–Central Visayas niingon nga ang kapulisan nipasaka og kaso ubos sa Batas Pambansa Blg. 880 o ang Public Assembly Act of 1985 batok sa mga indibidwal nga nalambigit sa rally niadtong Septiyembre 5, 2025.
Ang maong protesta nga giapilan sa nagkalainlaing progresibong pundok, nikuwestiyon sa Department of Public Works and Highways (DPWH) tungod sa giingong mga anomaliya sa mga flood control project nga matod sa mga aktibista naglambigit og binilyon ka pesos nga pundo sa publiko.
Matod sa Bayan, ang Office of the Cebu City Prosecutor nisaka na sa maong kaso ngadto sa korte.
Lakip sa mga gipasakaan og kaso, sumala sa Bayan, mao sila si Jaime Paglinawan, Chairperson sa Bayan Central Visayas ug AMA Sugbo-KMU); Belinda Allere sa Panaghugpong Kadamay Cebu; John Ruiz sa Bayan Muna Central Visayas , Chairperson; Howell Villacrusis, Secretary General sa AMA Sugbo-KMU; Victor Sumampong Jr. sa BMP Sanlakas; ug si Jian Rick Pelayo, usa ka Student Leader.
Giangkon sa grupo nga adunay mga iregularidad sa pagpasaka sa reklamo.
Matod nila, pipila sa mga sinumbong wala makadawat og subpoena ug ang uban giila pinaagi lang sa mga litrato bisan pa og giingong wala sila moapil sa rally.
Sa usa ka resolusyon nga pinetsahan og Nobiyembre 12, 2025, ang Office of the City Prosecutor nimando sa pagpasaka og kasong kriminal batok sa mga respondents tungod sa pag-organisa ug pag-apil sa rally nga walay permit gikan sa gobiyerno atubangan sa DPWH District Engineering Office sa Barangay Tinago.
Sumala sa resolusyon, ang grupo nagtapok alas 8:30 sa buntag subay sa S. Osmeña St. ug ang kapulisan niingon nga nahimong gubot ang pundok human nagsinggit og mga malaw-ay o sakit nga pulong ug naglabay og mga tamatis sa koral sa DPWH.
Giingong nakahatag kini og gamay nga kadaot sa kabtangan ug nakabalda sa agianan sa publiko paingon sa opisina sa gobiyerno.
Gikompirmar sa mga awtoridad nga walay permit nga nakuha gikan sa Mayor’s Office ang mga raliyesta.
Si Assistant City Prosecutor Lei Maurae Babatuan nakakita og prima facie case batok sa mga sinumbong base sa mga affidavit sa polis ug mga saksi, sanglit wala man makasumite og counter-affidavit ang mga respondent aron tubagon ang mga pasangil.
Ubos sa balaod sa Pilipinas, ang mga organizer sa panagtapok nga walay permit mahimong mapriso gikan sa unom ka bulan ug usa ka adlaw hangtod sa unom ka tuig. / EHP