Sugbuswak hayan karong tuiga mamugna

Si Cebu Archbishop Jose S. Palma nipahibawo nga posibleng mahimugso sa 2024 ang laing duha ka diyosesis sa Sugbo.

“Most probably the Sugbuswak will happen this year 2024. There might already a decree from Rome that the two daughters now be given,” matod ni Palma sa usa ka press conference nga gipahigayon sa Pope John 23rd Seminary sa Abril 27, 2024.

Matod ni Palma nga kabahin sa pagpangandam mao ang pagpresentar ngadto sa umaabot nga obispo ang integridad sa mga bag-ong diosesis.

Si Palma niingon nga kadtong mga bahin sa yuta o propyedad sa simbahan nga kwestyonable kinahanglang i-trace ug adunay gikinahanglang dokumentasyon.

“When the new bishop comes, we will be telling him your excellency this is your whole diocese including these properties with the documents,” matod ni Palma.

Si Palma niingon nga kini tanan mahitungod sa pagsiguro sa tanang gikinahanglan nga mga dokumento ug pagkuha sa mga nawala.

Si Palma niingon sa media niadtong Pebrero 24, 2023 nga ang proposal, nga gi-endorso na sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), iduso ngadto sa Rome alang sa dugang pag-aprobar sa bisan unsang desisyon nga himoon sa Archdiocese.

“When we present it to Rome, it should be in a way that the many aspects of the division should be already well-prepared,” sulti ni Palma sa SunStar Cebu, nidugang nga ang archdiocese kinahanglan dunay “adequate explanation” ug “reason for the division.”

Ang Sugbuswak maoy kombinasyon sa pipila ka pulong: Sugbu, ang Cebuano nga ngalan sa Cebu; sugwak, buot ipasabot nga mobuswak, sama sa dugo ug tubig nga gikan sa gidughang nga kilid ni Kristo; ug buswak, nagpasabot nga mamulak. Busa, ang Sugbuswak maoy haom nga ngalan sa pagmugna og mga bag-ong diyosesis sa Archdiocese of Cebu.

Sa laing bahin, ang Archdiocese of Cebu mopagawas og oratio imperata alang sa uwan. / AML