‘Sugbuswak’ nagpaabot na sa pag-uyon sa Papa

Gipahibalo sa Archdiocese of Cebu sa Biyernes, Nobiyembre 17, 2023, ang plano sa pagmugna sa duha ka mga bag-ong diocese sa Sugbo, ang Diocese of Danao sa amihanan sa lalawigan sa Sugbo ug Diocese of Carcar sa habagatan sa Sugbo.

Human sa ika-13 nga Gene­ral Pastoral Assembly niadtong Nobiyembre 14-16, 2023, si Cebu Archbishop Jose Palma mao mismo ang nipahibalo niini atol sa press confe­rence niadtong Biyernes.

Matod niya, ang artsidyosesis nakahuman na sa pag-draft sa proposal sa ‘Sugbuswak’ human sa halos usa ka tuig nga serye sa mga miting, disku­syon, ug konsultasyon sa ad hoc committee uban sa mga hingtungdan nga institusyon sa pagporma sa detalyadong plano.

Dugang niya, ang sugyot ipa­dala ngadto sa Vatican City, ang base ni Santo Papa Francis alang sa dugang pagsusi ug pag-uyon niini.

BAG-ONG DIOCESES

Ang kasamtangang Archdiocese bahinon sa tulo: usa ka diyosesis sa amihanang Sugbo; ang kasamtangang artsidyosesis isip inahan nga simbahan nga nahimutang sa sentro; ug usa ka diyosesis sa habagatang Sugbo.

Sa gisugyot nga Diocese of Danao, ang puwesto ibutang sa Santo Tomas De Villanueva Parish sa Danao City.

Ang nahisgutang plano nga diyosesis adunay utlanan nga magsugod sa Liloan ug Tuburan hangtod sa Daanbantayan, lakip na ang Bantayan Island ug Camotes Group of Islands.

Sa laing bahin, ubos sa gisugyot nga Diocese of Carcar, kini ibutang sa Archdio­cesan Shrine of St. Catherine of Alexandria.

Ang umaabot nga bag-ong diyosesis adunay utlanan sugod sa mga dakbayan sa Naga ug Toledo paingon sa Santander.

Sa usa ka bahin, ang Archdiocese of Cebu magpabilin nga iyang base sa Metropolitan Cathedral sa dakbayan sa Sugboy ug adunay hurisdiksyon sa mga lungsod sa Balamban, Asturias, Consolacion, Mingla­nilla, Cordova, ug sa mga dakbayan sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay.