Sugdan ni Yulo, Marcial

Sugdan nila ni boxer Eumir Marcial ug gymnast Carlos Yulo ang kampanya sa Pilipinas sa Paris Olympics karong Sabado, Hulyo 27, 2024, usa ka adlaw human sa grandiyusong opening ceremony sa Seine River.

Gawas nila ni Marcial ug Yulo, mopakita na sab og aksyon sa samang adlaw si Joanie Delgaco, kinsa maoy labing unang Pinay nga naka-qualify sa Olympic rowing event.

Nagkanayon si Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino nga taas ang ilang panahom sa tanang atletang mga Pinoy nga mohamag sa Paris Games, hilabi na nila ni Marcial ug Yulo.

Si Marcial usa ka bronze medalist sa miaging edisyon sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon nga gipahigayon sa Tokyo, Japan samtang si Yulo nakalabni na og daghang mga medalya sa continental ug world levels.

“We’re looking forward to Caloy [Yulo], Eumir and Joanie giving the country that strong start in Paris,” matod ni Tolentino nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

“They’re all ready and inspired and in high spirits.”

Si Marcial, 28, mokombati sa light-heavyweight division sa alas 9:30 sa gabii (PH time) dungan sa pagkampanya ni Yulo sa qualification round sa men’s individual all-around.

Sa iyang bahin, si Delgaco mosugod pagbugsay sa women’s single Sculls heats sa alas 3:00 sa hapon.

Ang Pilipinas adunay 22 ka mga atleta nga mokombati sa Paris Games.

“This team, I believe, is the most prepared in Philippine Olympic history,” dugang ni Tolentino.

“Our athletes have trained and prepared through a tried-and-tested template that guarantees an Olympic medal.”

Sa kinatibuk-an, moabot sa 10,714 ka mga atleta gikan sa 206 ka mga nasod ang magkombati sa Paris Games. / ESL