Sugdan og balik ang konstruksyon sa CCMC sa Enero

Ipadayon na ang konstruksyon sa dugay nang nalangan nga Cebu City Medical Center (CCMC) sa Enero 2026.
Matod ni Mayor Nestor Archival, ang siyudad naggahin og unom ka bulan uban sa konseho aron susihon ug i-audit kon unsa pay kulang sa proyekto sa CCMC, aron mapahigayon ang pagpadayon sa trabaho sa unang semana sa Enero.
"Karon nga naila na nato ang mga kakulangan, andam na kita magsugod sa konstruksyon sa unang semana sa Enero. Gilauman nato nga mahuman kini sa Oktubre, ug inig Nobiyembre o Disyembre, magamit na nato ang pipila ka bahin niini," pulong ni Archival.
Dugang sa mayor, target sa dakbayan nga mahimong hingpit ang operasyon sa ikawalong andana sa ospital sa Disyembre 2026. Gihulagway niya ang paghuman sa CCMC isip usa sa mga nag-unang prayoridad sa iyang administrasyon alang sa panglawas.
Gawas sa imprastraktura, giangkon ni Archival nga hagit gihapon ang pagpundo sa ospital, ilabi na sa pagpauswag sa paggamit sa PhilHealth sa CCMC.
Bisan pa sa nadawat nga kapin sa P1 bilyon nga pundo, ang ospital makakuha lamang og mokabat sa P300 milyunes nga reimbursement gikan sa PhilHealth, hinungdan nga kinahanglan pang I-subsidize sa siyudad ang operasyon niini.
Naglaom ang mayor nga kon mahuman na ug hingpit na nga magamit ang CCMC, makabarog na kini sa kaugalingong pundo ug maminusan na ang pagsalig sa budget gikan sa siyudad.
Aron masulbad kini, plano sa siyudad nga palapdan ang pag-access sa PhilHealth sa mga barangay pinaagi sa pagtukod og PhilHealth stations sa mga barangay health centers.
"Uban sa PhilHealth, nanghinaot kami nga sa sunod tuig makatukod kami og mga PhilHealth station sa mga barangay health center. Bisan kon 40 lang sa 80 ka barangay ang marehistro o ma-accredit, dako na kana og tabang. Sa pagkakaron, lima pa lang ang accredited, ug ang uban dili pa klaro," matod niya.
Dungan sa paghuman sa ospital, gipalig-on usab sa siyudad ang gidaghanon sa mga trabahante sa panglawas pinaagi sa pakigtambayayong sa mga tunghaan.
Bag-ohay lang nipirma og Memorandum of Agreement (MOA) si Archival uban sa pipila ka unibersidad sa Sugbo aron tugutan ang mga estudyante sa nursing nga mopaubos sa duty sa CCMC ug sa Cebu City Health Department isip bahin sa ilang Community Health Nursing requirements.
Ubos sa maong kasabutan, ang mga estudyante sa nursing i-deploy sa mga pasilidad sa panglawas sa siyudad aron makakuha og hands-on nga kasinatian samtang nagtabang sa paghatag og serbisyo, ilabi na samtang nangandam ang dakbayan sa full operation sa CCMC. / CAV