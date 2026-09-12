Sugilagming: Ang gugma nga napilde sa kabangis

Ener Bacusmo, Leon Kilat St., Cebu City
Wala gyud damha ni John nga ang usa ka ordinaryong buntag sa unibersidad mahimong sinugdanan sa usa ka gugma nga iyang dad-on hangtod sa katapusan.
Sa unang adlaw nga nagkaila sila ni Jianne, pareho lamang silang estudyante nga nagdali sa pag-adto sa ilang klase. Dili sila managsama og kurso, apan adunay pipila ka subject nga pareho nilang gikuha. Gikan sila sa usa lamang ka lungsod sa Mindanao, apan lahi sila og barangay nga gipuy-an.
Sa wala pa ang kolehiyo, wala pa gyud sila magkaila. Apan sa paglabay sa mga adlaw, nahimo silang suod.
Sa sinugdan, notes ra ang ilang hisgutan. Sunod, mga assignment. Hangtod nga ang ilang mga estorya milapas na sa eskwelahan ngadto sa ilang pamilya, mga damgo, kahadlok ug mga plano sa umaabot.
Nakahibalo si John nga gusto ni Jianne mahimong abogado.
“Ngano man?” iyang pangutana kaniadto.
“Kay gusto ko nga makatabang sa mga tawo nga walay ikasukol kon sila lupigon,” tubag ni Jianne.
Mipahiyom si John.
“Ako pud, naa koy gusto mahimong.”
“Unsa?”
“Imong bana.”
Mikatawa pag-ayo si Jianne, apan namula ang iyang aping.
“Sus, sayo ra kaayo.”
Apan bisan pa sa iyang pagpakaaron-ingnon, nasayod siya nga adunay butang nga nagsugod sa ilang taliwala.
Wala nila mahibaloi kon kanus-a nila nabati ang ilang kaimportante, ang kamingaw sa usa’g usa. Ang ilang panag-uban human sa klase nahimong naandan. Ang ordinaryong pangutana nga “Nakauli na ka?” nahimong mensahe nga ilang gihulat matag gabii.
Hangtod nga ilang naamguhan nga sila nagkahinigugmaay na.
Apan samtang nagkataas ang ilang pagbati, aduna usab itom nga panganod nga hinayhinay nga mitabon ibabaw sa ilang lungsod.
Usa ka kalit nga pagbag-o sa politika maoy hinungdan sa pagsugod sa panagbangi tali sa mga grupo nga kaniadto nagkinabuhi nga halos walay problema. Ang mga tawo napugos sa pagpili og dapigan. Ang mga pamilya nga dugay nang silingan nahimong nagkasumpaki.
Apil niini ang pamilya nila ni John ug Jianne.
“Dili na ka makigkita kang John,” sulti sa amahan ni Jianne usa ka gabii.
“Nganong dili man? Wala man siyay gibuhat kanato.”
“Dili na kini bahin ninyong duha.”
Sa laing balay, pareho usab nga pahimangno ang nadungog ni John.
“Kalimti siya. Dili maayo ang inyong relasyon karon.”
Apan unsaon man pagkalimot sa tawo nga nahimo nang bahin sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi?
Nagpadayon sila sa panagkita, apan tago na. Ang mga tawag nahimong mubo. Ang mga mensahe gipang-delete human mabasa. Ang ilang mga panagkita nahimong panag-abot nga puno sa kahadlok.
Usa ka hapon, nagkita sila sa ilang paboritong dapit duol sa unibersidad.
“John,” hinay nga sulti ni Jianne, “basin kinahanglan nato unang magbulag.”
Nahilom si John.
“Gusto ba nimo?”
Wala makatubag si Jianne.
“Dili man,” iyang giingon samtang nagluha. “Nahadlok lang ko.”
Gikuptan ni John ang iyang kamot.
“Ayaw kahadlok. Bisan unsa pay mahitabo, dili tika biyaan.”
Wala nila hibaloi nga kadto na diay ang ilang katapusang higayon nga magkauban.
Pipila ka adlaw ang milabay, misamot ang kagubot sa ilang lungsod. Adunay pinusilay tali sa duha ka mga grupo. Sa tunga sa kasamok, naapil ang sakyanan nga gisakyan ni John nga paingon sa barangay.
Wala na siya makaabot sa ilang balay.
Pagkadungog ni Jianne sa balita, midagan siya ngadto sa ospital. Apan sa iyang pag-abot, wala na siyay mahimo. Naghilak siya samtang nagtan-aw sa iyang minahal nga wala na makamata.
Sa iyang kamot, nakita niya ang gamay nga papel nga kaniadto iyang gihatag kang John. Nakapilo kini pag-ayo, apan mabasa pa ang iyang sinulat:
“Bisan unsa pay mahitabo, pilion gihapon tika.”
Gikuptan ni Jianne ang iyang kamot sa katapusang higayon.
“John,” mihilak siya, “nganong kinahanglan man nga ang atong gugma mahimong biktima sa gubat nga wala nato gipili?” Walay mitubag.
Sa gawas sa ospital, nagpadayon ang kagubot.
Apan alang kang Jianne, mihunong na ang iyang kalibotan.
Paglabay sa mga tuig, nahimo siyang abogada. Daghan siyag natabangan nga mga tawo, apan sa matag kaso nga may kalabutan sa panagbangi ug politika, mobalik sa iyang hunahuna ang usa ka batan-ong lalaki nga iyang gihigugma.
Kay adunay mga gugma nga dili mapilde sa paglabay sa panahon.
Mapilde lamang kini sa mga kamot sa mga tawo nga mipili sa panagbangi imbes kalinaw.