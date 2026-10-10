Sugilagming: Ang kalit, sakit kaayong panamilit

Regor Englis, Mabolo, Cebu City
Wala sila magdahom nga ang ordinaryong adlaw sa opisina mahimong sinugdanan sa usa ka pagbati nga lisod pugngan.
Sila si Mich ug Robert managkauban sa trabaho. Sa sinugdan, yano ra ang ilang relasyon—mga kauban nga magkauban sa paniudto, magtinabangay sa trabaho ug magkatawa sa gagmayng butang nga ilang masinati sulod sa opisina.
Apan samtang nagkadugay, nahimo silang suod.
Si Mich adunay fiancé. Si Robert aduna usab siyay kaugalingong hinigugma. Ug bisan pa niana, adunay usa ka dapit taliwala nilang duha nga hinayhinay nilang gitukod—usa ka dapit nga wala nila gitawag og gugma, apan dili na usab matawag nga ordinaryong panaghigalaay.
Kon adunay problema si Mich sa iyang pamilya, si Robert ang iyang unang sultihan. Kon adunay kabalaka si Robert, si Mich usab ang iyang pangitaon.
Usahay, paniudto ra unta ang ilang tuyo, apan molungtad ang ilang panag-istorya hangtod hapit na hapon. Dili na lamang trabaho ang ilang hisgutan. Mahitungod na kini sa kinabuhi, mga pangandoy, kahadlok ug mga butang nga dili nila masulti sa uban.
Hangtod nga wala nila namatikdi nga ang ilang pagpangita sa usag usa nahimo nang panginahanglan.
Ug usa ka adlaw, wala na sila makapanghimakak.
Nahigugma na diay sila.
Hilom. Tago. Ug sayop sa panahon. Wala sila maghimo og saad sa usag usa. Wala usab sila mangayo og kaugmaon. Ang ilang gisaligan mao lamang ang gagmayng higayon nga ilang makawat—usa ka dali nga halok sa dapit nga walay makakita, o usa ka halok sa taxi sa dili pa sila manaug.
Dayon, balik na usab sa ilang ordinaryong kinabuhi.
Sa opisina, kauban ra sila. Sa atubangan sa uban, walay nahitabo. Apan sa ilang kaugalingong kalibotan, adunay usa ka istorya nga ilang gitagoan gikan sa tanan.
Apil sa ilang kaugalingon.
Mas nahimong delikado ang tanan sa dihang mipahibalo si Mich nga hapit na ang iyang kasal.
“Sa sunod tuig,” miingon siya kaniadto.
Apan alang kang Robert, matag higayon nga iyang madungog ang pulong nga kasal, morag adunay butang nga hinayhinay nga naguba sulod sa iyang dughan.
Wala siya nangutana kon unsa sila. Wala siya mangayo nga biyaan ni Mich ang iyang fiancé. Tingali tungod kay nahibalo siya nga wala siyay katungod.
Apan ang kasingkasing dili man mosunod sa katungod.
Usa ka adlaw, kalit lamang nga nanamilit si Mich.
“Kinahanglan na nato ni undangan, Robert.”
Mao ra kadto.
Wala nay taas nga panaghisgot. Wala nay mga tinagong halok. Wala nay mga paniudto nga silang duha ra.
Sa unang higayon, wala kahibalo si Robert unsay iyang itubag.
Milabay ang mga adlaw. Nagpadayon ang trabaho, apan wala na si Mich sa iyang kiliran. Ang iyang lamesa nagpabilin, ang iyang mga gamit wala na, ug ang mga katawa nga kaniadto iyang gihulat matag adlaw nahimong handumanan na lamang.
Sa dugay niyang pagpamalandong, nasabtan ni Robert nga adunay duha ka butang nga mahimo niyang pilion: gukdon ang usa ka gugma nga dili mahimong iya, o respetuhon ang desisyon ni Mich ug tugotan siyang mopadayon sa iyang kaugalingong kinabuhi.
Sa katapusan, gipili niya ang ikaduha.
Dili tungod kay wala na siya nahigugma.
Apan tungod kay nasabtan niyang ang tinuod nga paghigugma usahay dili ang pagpugong sa usa ka tawo nga magpabilin, kondili ang pagpalakaw kaniya bisan
sakit.
Wala na niya gitawag si Mich. Wala na siya nangita og higayon aron makigkita kaniya.
Gipahilom niya ang ilang istorya ug gidawat ang kasakit.
Kay sa dili pa mahimong kasal ni Mich ang iyang kaugmaon, nakat-on na si Robert sa usa ka butang nga mas lisod kaysa paghigugma: ang pagbuhi.