Sugilagming: Ang saad nga nagpabiling saad

Wilfredo G. Anoos, FRIEdr, Dev.Ed.D.
Sa usa ka inilang subdivision sa dakbayan sa Sugbo, diha sa usa ka dakong mansyon nga gilibotan
sa maanindot nga tanaman ug mga bulak, nagpuyo si Donya Agustina, usa ka balo nga tigulang,
relihiyoso, ug respetadong babaye. Suod siya sa daghang simbahan, kaparian, ug mga madre gikan
sa nagkalainlaing kongregasyon. Tungod sa iyang pagkamanggihatagon, kanunayng adunay mga
alagad sa simbahan nga mobisita sa iyang puluy-anan.
Usa sa iyang kasaligan nga kawani mao si Roy, ang iyang family driver. Buotan, ambungan, limpyo tan-awon, ug matinahuron. Apan luyo sa iyang pahiyom, adunay kinabuhi nga puno sa sakripisyo. Minyo siya ug adunay mga anak nga nagpuyo uban sa iyang asawa sa ilang lungsod. Tungod sa kalayo sa ilang pinuy-anan ug sa gasto sa pagbiyahe, panagsa ra siyang makauli.
Usa ka adlaw, samtang nagbakasyon si Donya Agustina sa America, mipuyo sa mansyon si Sister Ester, usa ka batan-ong madre gikan sa laing probinsya. Didto siya magpahulay sulod sa pipila ka bulan. Kada buntag, si Roy maoy naghatod kaniya sa simbahan.
Sa sinugdan, yano lamang ang ilang panag-istoryahanay. Apan sa nagkadugay, ang ilang panaghigalaay nahimong suod. Nagpaambit sila sa mga kasinatian, mga damgo, ug mga kasubo nga dugay nang gitago sa ilang kasingkasing.
Si Ester nakakaplag kang Roy og usa ka tawo nga matinud-anong maminaw sa iyang mga hunahuna. Si Roy, sa laing bahin, nakakaplag kaniya og usa ka kahupayan sa kamingaw nga iyang giantos tungod sa pagkahimulag sa pamilya.
Sa matag gabii nga malinawon ang mansyon, human sa ilang mga buluhaton, magtagbo sila sa balkonahe o sa hilom nga bahin sa tanaman. Didto, mag-istoryahanay sila hangtod nga ang ilang mga pulong mapulihan sa taas nga pagtan-away ug mga pahiyom nga puno sa kahulugan.
Sa hinay-hinay, ang ilang pagtagbo nahimong usa ka butang nga ilang gipaabot kada adlaw. Halos matag gabii, kon adunay higayon ug walay makabantay. Ang ilang mga kamot magtagbo, ang ilang mga tudlo maggunitay, ug ang ilang mga kasingkasing magpadayag sa pagbati nga dugay nilang gipugngan. Adunay mga gabii nga magpaambit sila og malumo nga mga halok ug mga tam-is nga pulong sa gugma, nga daw gusto nilang pun-on sa pipila ka gutlo ang kamingaw nga dugay nang nagpuyo sulod sa ilang mga dughan.
“Roy, nganong sa matag higayon nga mag-uban ta, daw dili na ko gustong matapos ang gabii?” hinay nga pangutana ni Ester.
“Kay tingali, Ester, ang panahon nga mag-uban ta mao ang panahon nga malimtan nato ang atong
mga kasubo,” tubag ni Roy.
“Apan hangtod kanus-a man nato kini matago?” Wala dayon makatubag si Roy. Nasayod siyang minyo siya ug adunay asawa ug mga anak nga nagpaabot sa iyang pag-atiman. Si Ester usab adunay mga saad nga gihimo sa dihang iyang gipili ang kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo.
Bisan pa niana, nagpadayon ang ilang tinagong relasyon. Ang kahidlaw nga dugay nilang gipugngan daw mas milig-on sa matag higayon nga magtagbo sila. Ang matag panagkita nahimong bililhong handumanan, ug ang matag panagbulag nahimong hinungdan sa dugang nga kamingaw.
Usa ka gabii, samtang naglingkod sila ilalom sa mga kahoy sa tanaman, mihilak si Ester. “Roy, nahadlok ko nga usa ka adlaw, mawad-an ta sa higayon nga mag-uban. Apan nahadlok usab ko nga ang atong gibuhat makapasakit sa mga tawo nga nagsalig kanato.”
Gikuptan ni Roy ang iyang kamot.
“Wala ko magdamgo nga mahigugma pag-usab sa ingon niini nga paagi. Apan dili ko gusto nga biyaan ang akong pamilya.”
“Ug ako usab dili gusto nga talikdan ang akong bokasyon,” tubag ni Ester. “Apan nganong lisod man kaayo pugngan ang kasingkasing?” Nangahilom sila.
Sa usa ka gabii, nagkauyon sila sa usa ka saad nga naghatag kanila og paglaom, bisan walay kasigurohan.
“Kon moabot ang panahon nga mabalo na ko, ug kon gawasnon na kitang duha sa atong mga
obligasyon, basin mahimo kitang mag-uban,” miingon si Roy.
“Sa hangtod?” pangutana ni Ester.
“Sa hangtod,” tubag niya.
Apan ang saad nga ilang gihimo dili makapahunong sa panahon. Paglabay sa pipila ka bulan, miabot ang adlaw sa pagbalik ni Ester sa iyang kongregasyon. Sa buntag sa iyang pagbiya, si Roy maoy nagdala sa iyang mga bagahe ngadto sa sakyanan.
“Dili ko kalimot sa mga gabii nga nag-uban ta,” sulti ni Ester, samtang nanlimbasog sa pagpugong sa iyang mga luha.
“Ug ako usab,” tubag ni Roy. “Bisan asa ta dad-on sa kinabuhi, magpabilin kana nga bahin sa
atong mga handumanan.”
Sa dihang milihok ang sakyanan, nagpabilin si Roy sa ganghaan hangtod nga nawala kini sa layo.
Mibalik siya sa iyang mga buluhaton, nagserbisyo kang Donya Agustina ug nagpadala og kuwarta
sa iyang pamilya. Si Ester mibalik sa iyang kongregasyon ug mipadayon sa pag-alagad. Apan sa
matag gabii, adunay mga gutlo nga ilang mahinumdoman ang mga pagtagbo, mga halok, ug mga
pulong nga ilang gipaambit.
Wala sila magkita pag-usab sulod sa dugay nga panahon. Wala usab sila masayod kon matuman
pa ba ang ilang saad.
Sa kataposan, ilang nasabtan nga dili tanang gugma mahimong katumanan. Adunay mga pagbati
nga kinahanglan dawaton, apan adunay mga responsibilidad nga kinahanglan unahon.
Kay ang ilang gugma, bisan tam-is sa mga gabii nga ilang gipaambit, adunay kapait sa matag
panagbulag.