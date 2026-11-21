Sa usa ka hilit nga lungsod nga napalibotan sa mga bungtod ug lunhaw nga kakahoyan, adunay usa ka karaang simbahan nga gidumala ni Padre Rex. Sa kilid niini nahimutang ang kombento sa mga pari, samtang sa pikas bahin sa taas nga koral nga semento anaa ang kombento sa mga madre ug usa ka gamayng eskwelahan nga gidumala ni Sister Joy.
Dili ordinaryo ang koral nga nagbulag sa duha ka mga dapit. Adunay gamayng pultahan nga nagdugtong gikan sa kombento sa mga pari ngadto sa kombento sa mga madre. Gihimo kini aron mas sayon ang pag-adto sa mga pari kon adunay kalihokan sa eskwelahan, ug sa mga madre kon adunay mga buluhaton sa simbahan.
Si Padre Rex usa ka batan-on pa nga kura paroko, hanas mosulti, matinahuron ug ganahan sa mga tawo. Si Sister Joy, sa laing bahin, usa ka madre nga nailhan sa iyang kakugi, kalumo ug maayong pagdumala sa eskwelahan.
Pareho silang adunay responsibilidad sa pag-alagad sa komunidad, ug tungod kay silingan ra ang ilang mga kombento, kanunay silang magkita. Sa sinugdan, ordinaryo ra ang ilang panag-istoryahanay.
“Maayong buntag, Padre Rex,” pangumusta ni Sister Joy samtang naglakaw padulong sa simbahan.
“Maayong buntag usab, Sister. Kumusta ang atong mga estudyante?”
“Maayo ra, Padre. Apan kinahanglan na gyod nga ayohon ang atop sa duha ka mga classroom. Nagsugod na man gud ang ting-uwan.”
“Ato nang hisgotan sa sunod natong miting. Basin makatabang ang parokya.”
Nagkadugay, nagkasuod ang ilang panaghigalaay. Ang ilang panagkita nahimong mas kanunay, ug ang ilang mga estorya dili na lamang mahitungod sa simbahan ug eskwelahan. Mag-istorya sila bahin sa ilang pagkabata, pamilya, mga damgo ug mga butang nga ilang gibiyaan aron mosulod sa relihiyosong kinabuhi.
Usa ka hapon, samtang naglingkod sila sa gamayng hardin tupad sa kombento, nangutana si Padre Rex.
“Sister Joy, malipayon ba ka sa imong kinabuhi karon?”
Natingala ang madre.
“Ngano man, Padre? Murag lahi man imong pangutana.”
“Usahay maghunahuna lang ko. Kon wala ta mosulod sa atong mga bokasyon, unsa kaha ang atong kinabuhi karon?”
Mingisi si Sister Joy.
“Siguro, naa na koy pamilya. Tingali minyo na ko ug adunay mga anak.”
“Ug malipayon kaha ka?”
Wala dayon makatubag ang madre.
“Dili ko kahibalo, Padre. Ikaw, malipayon ba ka?”
Mipahiyom si Padre Rex, apan adunay kabug-at sa iyang mga mata.
“Usahay, Sister. Usahay usab, daghan kog pangutana sa akong kaugalingon.”
Sukad niadtong adlawa, nagsugod ang usa ka pagbati nga dili nila dali mapasabot. Ang ilang kanhing ordinaryong panaghigalaay misulod sa usa ka kahimtang nga ilang nahibaloang dili angay nilang padayong palambuon. Matag higayon nga ang ubang mga madre moadto sa dakbayan alang sa ilang mga kalihokan, adunay kahigayonan sila si Padre Rex ug Sister Joy nga magkauban nga walay laing makasamok. Ang gamayng pultahan sa koral nahimong agianan sa ilang tinagong mga panagkita.
“Sister, dili ba kita angayng mohunong ani?” pangutana ni Padre Rex sa usa ka higayon.
“Ngano man, Padre? Nahadlok ka?”
“Dili lang kahadlok. Nahibalo ta nga adunay mga saad nga atong gihimo.”
“Nasayod ko. Apan tawo man gihapon kita, Padre.”
Mitutok siya sa madre. “Ug hangtod kanus-a nato ni itago?”
Wala motubag si Sister Joy. Gitan-aw lamang niya ang pultahan nga nagdugtong sa duha ka kombento. Sa matag higayon nga adunay mga tawo sa ilang palibot, maampingon silang duha. Walay pagtan-aw nga sobra, walay panag-istorya nga makapukaw sa pagduda, ug walay lihok nga makapadayag sa ilang sekreto. Sa atubangan sa mga tawo, pari ug madre lamang sila nga nagtinabangay sa pag-alagad sa Ginoo. Apan sa ilang tagsa-tagsa ka kombento, adunay mga pangutana nga nagsugod sa pagtungha.
“Sister Joy, nganong kanunay ka man makigkita sa kura paroko?” pangutana sa usa ka kaubang madre.
“May kalabotan ra sa mga kalihokan sa eskwelahan, Sister,” tubag niya nga kalmado.
Sa laing bahin, nangutana usab ang usa ka kauban ni Padre Rex.
“Father, murag suod kaayo mo ni Sister Joy. Daghan na gyod mo og proyekto nga gihimo nga magkauban.”
“Trabaho ra man nato kini sa simbahan ug eskwelahan,” tubag sa pari.
Wala sila masakpi. Apan ang ilang konsensiya, nga dugay nang ilang gilikayan, nagpadayon sa pagpahinumdom kanila nga adunay utlanan nga ilang nalapas. Miabot ang panahon nga nakadawat si Padre Rex og pahibalo gikan sa diyosesis. Ibalhin siya sa laing parokya. Pipila ka adlaw human niini, nakadawat usab si Sister Joy og mando gikan sa ilang kongregasyon nga ibalhin siya sa laing eskwelahan.
Sa pagkadungog ni Sister Joy sa balita, miduol siya kang Padre Rex.
“Padre, nadungog na ba nimo? Mobalhin na kuno ka.”
“Oo, Sister. Ikaw usab, dili ba?”
Mihilom sila kadiyot.
“Unsa na man ta karon?” nangutana ang madre.
“Siguro, panahon na aron atong dawaton nga dili tanan nga atong gusto mahimong atong ipadayon.”
“Sayang lang ang tanan natong mga panagkita.”
“Ug ang mga sekreto nga atong gidala.”
Mikunhod ang tingog ni Sister Joy.
“Aduna bay nakahibalo nato?”
“Sa akong nahibaloan, wala. Apan dili kana nagpasabot nga husto ang tanan natong gibuhat.”
Sa kataposang gabii sa wala pa ang ilang pagbiya, nagkita sila sa daplin sa karaang koral. Ang gamayng pultahan nga kaniadto kanunay nilang agianan hilom na.
“Padre Rex,” miingon si Sister Joy, “basin dili na gyod ta magkita pag-usab.”
“Posible, Sister. Apan hinaot nga bisan unsa pa ang atong nasinati, makakat-on ta niini.”
“Malimtan kaha nato ang tanan?”
“Ang panahon ra tingali ang makatubag.”
Nagbulag sila nga walay daghang panamilit. Milabay ang mga bulan. Si Padre Rex nagpadayon sa iyang bag-ong parokya, samtang si Sister Joy nagdumala na sa laing eskwelahan. Wala nay nagpadayon sa ilang kanhing sekreto. Ang ilang mga kauban wala gihapoy nahibalo sa tinuod nga nahitabo tali kanila.
Apan sa karaang lungsod, nagpabilin ang koral nga semento, ang simbahan, ang duha ka kombento ug ang gamayng pultahan nga kaniadto nahimong saksi sa usa ka tinagong relasyon.