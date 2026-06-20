Sugilagming: Dihang ang gugma mao ang mipatigbabaw

Ni Ronie Abenir Palanas, Masbate
Sa usa ka bukiran nga gitabonan sa dagkong mga kahoy ug hamog sa kabuntagon, nagpuyo si Andres, usa ka batan-ong sundalo nga gi-assign sa usa ka kampo militar sa habagatang bahin sa lalawigan sa Negros. Matinud-anon siya sa iyang katungdanan ug nagtuo nga pinaagi sa serbisyo, makatabang siya sa pagpanalipod sa katawhan.
Sa laing bahin sa kabukiran, didto si Lira, usa ka sakop sa New People’s Army. Sukad pagkabata, iyang nasaksihan ang kalisod sa ilang komunidad ug nagtuo nga pinaagi sa armadong pakigbisog, mahimo niyang mausab ang sistema nga iyang gituohang nagdaugdaug sa mga kabos.
Managlahi sila og baruganan. Managkaaway sila kon baruganan ang hisgutan. Apan walay nakahibalo nga ang kapalaran adunay kaugalingong plano.
Nagsugod ang tanan sa usa ka hapon nga nag-uwan. Nabulag si Lira sa iyang grupo atol sa usa ka paglihok. Samtang nitabok siya sa sapa, nadisgrasya siya ug natumba sa madangog nga bato.
Didto usab niagi si Andres nga nagpatrolya nga nag-inusara aron susihon ang lugar. Sa dihang iyang nakita si Lira, wala siya dayon makaila kon kinsa kini. Ang iyang nakita usa lamang ka tawo nga nanginahanglan og tabang. “Samdan ka?” malumo niyang pangutana.
Nagduha-duha si Lira. Nasayod siya nga sundalo ang lalaki. Apan sa iyang kahimtang, wala siyay mahimo. Gitabangan siya ni Andres sa paglingkod ug gitambalan ang samad gamit ang first aid kit nga iyang dala.
“Gawas niini nga lasang, dili na ta magkita,” matod ni Lira samtang nag-andam sa paglakaw. Mipahiyom si Andres.
“Siguro.”
Apan wala sila kahibalo nga dili pa diay mao ang kataposan.
Paglabay sa pipila ka semana, nagkasugat sila pag-usab sa usa ka karaang kapilya nga dugay nang gibiyaan. Naila na nila ang usa’g usa. Nasayod si Andres nga sakop si Lira sa NPA. Nasayod usab si Lira nga sundalo ang lalaki.
Naghisgot sila bahin sa ilang mga damgo. Sa ilang mga pamilya. Sa mga butang nga ilang gihigugma sa wala pa sila nadani sa gubat. Sa matag panagkita, mas nahimo silang suod. Nahitabo kini sa tago.
Usahay sa daplin sa sapa. Usahay sa karaang kapilya. Usahay ilawom sa dakong balete diin walay makaagi.
Bisan pa sa ilang kalainan, nakit-an nila ang usa ka kamatuoran nga mas lawom pa sa politika ug armas—pareho silang nangandoy og malinawon nga kaugmaon.
“Gusto ko nga moabot ang adlaw nga dili na ta kinahanglan magtago,” miingon si Andres usa ka gabii. “Gusto ko usab,” tubag ni Lira. “Apan dili pa karon.”
Nagpadayon ang ilang sekreto sulod sa kapin usa ka tuig.Apan sama sa tanan nga tinago, miabot ang adlaw nga dili na kini matago.
Usa ka kaadlawon, nakadawat og impormasyon ang kampo ni Andres nga adunay grupo sa rebelde nga nagkampo sa duol nga kabukiran. Sa samang higayon, nakadawat usab og balita ang grupo ni Lira nga adunay operasyong militar nga nagpadulong sa ilang lugar.
Walay bisan usa kanila nga nahibalo nga ang ilang mga yunit nagpadulong sa usa ka diretsong engkwentro. Sa pagsubang sa adlaw, mibuto ang unang buto sa pusil.
Nadungog ni Andres ang mga sugo sa iyang opisyal. Nadungog usab ni Lira ang tingog sa ilang komandante. Samtang nagpadayon ang bakbakan, nakita ni Andres ang usa ka pamilyar nga hulagway sa pikas bahin sa kakahoyan.
Si Lira.
Mihunong ang kalibutan sa makadiyot. Nagtan-aw sila sa usag usa taliwala sa aso ug kagubot. Wala’y pulong nga ilang masulti. Nasayod silang ang usa ka sayop nga lihok mahimong kataposan sa tanan.
Sa kalit, adunay kusog nga pagbuto nga nahitabo duol kang Lira. Natumba siya sa yuta. Wala magduha-duha si Andres.
Midagan siya padulong kaniya.
“Lira!” misinggit siya.
Nakita kini sa pipila ka sundalo ug rebelde. Nanglibog silang tanan nganong ang usa ka sundalo mitabok sa linya sa gubat aron tabangan ang usa ka rebelde. Gikugos ni Andres si Lira samtang nag-uwan ang mga bala sa ilang palibot.
“Ngano man?” luya nga pangutana sa babaye.
“Tungod kay mas importante ka kaysa niini tanan.”
Nahilom si Lira.
Sa unang higayon sulod sa daghang katuigan, mitulo ang iyang mga luha.
Sa maong higayon, miabot ang temporaryong ceasefire nga gihangyo sa lokal nga mga lider aron luwason ang mga nasamdan.
Human sa maong hitabo, nahibaloan sa ilang mga kauban ang ilang relasyon. Daghan ang misupak. Daghan usab ang wala makasabut.
Apan adunay pipila nga nakakita sa usa ka butang nga ilang nalimtan tungod sa dugay nang panagbangi—nga bisan sa taliwala sa ideolohiya ug gubat, tawo gihapon ang tanan.