Elroj Abenir, Pelaez St., Cebu City
Sukad pa sa ilang pag high school, si Alex ug Linda nagkahigugmaay na. Sa matag pagtagbo sa ilang mga mata, adunay saad nga walay pulong nga makasaysay. Apan ang ilang gugma kinahanglan tagoan, kay si Linda giboya na sa usa ka adunahang lalaki sa ilang dapit nga ginganlag Rommel.
Dili makabaton og kagawasan si Linda sa pagpili sa tawo nga iyang higugmaon. Ang iyang mga ginikanan nagtuo nga si Rommel maoy angay niyang kapikas—tungod sa bahandi, dungog ug kahimtang niini sa katilingban.
“Anak, dili gugma lamang ang basihan sa kaminyoon,” kanunayng pahimangno sa iyang inahan.
Apan si Alex ang iyang kalipay. Siya ang tawo nga nakahibalo sa iyang mga damgo, kahadlok ug mga luha. Bisan pa sa mga katuigan nga milabay, wala gayod sila mobiya sa usag usa.
Nagpadayon ang ilang tago nga relasyon. Sa hilom nga mga dapit sila magkita, mag-istorya ug magplano sa kaugmaon nga ilang gitinguha. Bisan pa sa kalisod, nagtuo sila nga moabot ra ang adlaw nga mahimo silang magkauban nga walay kahadlok.
Apan ang adlaw nga ilang gikahadlokan miabot.
Gipahibalo sa pamilya ni Linda ang petsa sa iyang kasal kang Rommel. Nagkaguliyang ang balay sa pagpangandam. Ang mga paryente nagdala og mga regalo, ang mga tig-adorno naghan-ay sa bulak, ug ang mga bisita nagpaabot sa dakong selebrasyon.
Sa luyo sa tanan, si Linda naghilak. Si Alex, nga dugay nang naghulat og higayon, nakahukom nga dili na siya motugot nga mawala ang babaye nga iyang gihigugma.
Sa gabii sa wala pa ang kasal, nagkita silang duha.
“Linda, molayas ta. Dili na nato tugotan nga lain ang magbuot sa atong kinabuhi,” miingon si Alex.
Mitangdo si Linda, bisan nagkurog ang iyang mga kamot.
Sa kaadlawon, samtang ang tanan nagkapuliki sa pagpangandam, misibat silang duha. Nagdali sila sa paglakaw, naglaom nga sa luyo nila mahibilin ang mga pagpugos ug kasakit.
Apan wala sila makalayo.
Nabantayan sila ni Rommel. Sa dihang nasayran niya nga si Linda misibat uban kang Alex, milupad ang iyang kasuko. Gikuha niya ang pusil ug gigukod ang duha.
“Linda! Balik diri!” iyang singgit.
Wala motan-aw si Linda. Gikuptan niya pag-ayo ang kamot ni Alex.
Sa dihang naabtan sila ni Rommel, gipunting niya ang pusil kang Alex. Sa iyang hunahuna, ang lalaki maoy hinungdan sa tanan niyang kaulawan.
Usa ka buto ang milanog ug misiak sa kahilom sa kabuntagon.
Si Linda ang natumba, di si Rommel.
“Linda!” misinggit si Alex, samtang iyang gigakos ang hinigugma.
Ang dugo nag-agas sa sinina sa babaye. Hinay siyang mitan-aw kang Alex, ug sa iyang mga ngabil migawas ang kataposang pahiyom.
“Alex… gugma ko…”
Nahilom ang iyang tingog.
Si Alex naghilak,nagsapnay kang Linda ug nagkupot nga anam-anam nang namugnaw. Si Rommel nagtindog nga nahingangha sa iyang nahimo.
Sa adlaw nga unta mahimong sinugdanan sa bag-ong kinabuhi ni Linda, nahimo kini nga kataposan.
Ug sa dapit diin unta magsugod ang ilang kalipay, nahibilin ang usa ka gugma nga wala matuman—ug usa ka kinabuhi nga gipalong sa kasuko sa tawo nga nagtuo nga ang gugma mahimong paliton.