Sugilagming: Kamandang

Wilfredo G. Anoos, FRIEdr, Dev.Ed.D.
Sa sityo sa Kamandang, Barangay Tiguis, lungsod sa Poro, Isla sa Camotes, Cebu, adunay usa ka lugar nga hangtod karon gisubli-subli gihapon sa mga tigulang ang ilang mga sugilanon. Ang ngalan sa maong dapit giingong nakuha gikan sa usa ka babaye nga ginganlan sa angga nga Mandang, nga nagpuyo sa karaang panahon. Si Mandang nailhan nga buotan, matinabangon, ug mahigugmaon sa iyang silingan. Tungod sa iyang pagkamabinuligon, ang dapit gitawag sa katawhan og “Ka-Mandang”, nga sa paglabay sa panahon nahimong Kamandang.
Apan samtang nagkadugay, lain na ang nahinumdoman sa mga tawo sa maong dapit. Dili na ang kaayo ni Mandang, kondili ang daghang mga disgrasya nga mga nahitabo didto. Bag-o lang usab, usa na sab ka makalilisang nga aksidente ang nahitabo. Usa ka batan-ong lalaki nga nagmaneho sa iyang motorsiklo sa kagabhion, mibangga sa poste sa street light. Ang poste puti ug klaro kaayo sa adlaw, apan wala gyud kini suga nga nagdan-ag sa gabii. Tungod sa kangitngit ug sa blind curve sa dalan, wala niya makita ang poste hangtod nga ulahi na ang tanan.
Nidagan ang mga lumulupyo sa dihang nakadungog sila sa kusog nga bangga.
“Tabang! Naay nadisgrasya!” singgit sa usa ka bata.
Pag-abot sa mga tawo, nagkatag ang mga tipak sa motorsiklo. Ang drayber naghigda sa daplin sa dalan, naglisod na og ginhawa.
“Tawag mo og ambulansya dayon! Basin mabuhi pa ni!” miingon si Mang Isko. Apan bisan gidala pa siya sa ospital, wala na usab siya maluwas. Human sa paglubong, nasubli na usab ang karaang mga estorya.
“Mao na gyud na ang Kamandang. Sukad pa sauna, daghan nang kinabuhi ang nakuha ana nga lugar,” hinay nga sulti ni Aling Sela.
Mitando ang tigulang nga si Mang Pidong. “Sa una, mga trak pa man to sa asinda sa tubo ang pirming maaksidente diha. Kada Domingo, nga puno sa mga trabahante ang trak nga mangadto sa pikas lungsod aron modawat sa ilang sweldo sa ilang pagpanghurnal sa asinda sa mga tubo. Inig saka o inig lugsong sa gamay, likuonon, ug liba-ongon nga karsada, kalit lang mamatay ang makina ug kalit lang nga mawad-an og brek, molimbuwad ang trak. Daghan ang nangamatay, daghan usab ang naputlan og tiil ug kamot.”
Mihilom ang tanan samtang nagtan-aw sa dapit diin nahitabo ang bag-ong disgrasya.
“Nakasinati pud ko ana sauna,” misulti si Mang Tano. “Nagbisikleta ko, unya mura gyud og adunay tawo nga kalit lang milabang sa akong atubangan. Pagpreno nako, wala man diay bisan usa ka tawo.”
“Ako pud!” misingit ang usa ka drayber. “Dili lang usa ka higayon. Murag adunay puti nga tawo nga molabang unya mawala lang kalit. Mao nang daghang drayber ang makurat ug mawad-an sa kontrol.”
Nangurog ang usa ka batan-on nga naminaw.
“Tinuod ba gyud na, Tay?”
Mitubag ang tigulang.
“Wa ta kahibalo kon tinuod ba o dili. Ang uban motoo nga adunay mga espiritu nga nagpuyo diha. Ang uban usab nag-ingon nga ang blind curve, kangitngit, ug kakulang sa suga maoy hinungdan sa disgrasya. Apan bisan unsa pa ang hinungdan, daghan na kaayong kinabuhi ang nawala diha.”
Sa paglabay sa mga adlaw, daghan gihapon ang nangagi sa Kamandang. Ang uban maghinay sa ilang pagpadagan. Ang uban mosigno sa krus sa dili pa moagi ug mobosina.
“Hinaya lang, Dong. Ayaw pagpaspas dinhi,” pahimangno sa usa ka amahan sa iyang anak.
“Ngano man, Pa?”
“Kay daghan nang nadisgrasya dinhi. Dili ta magpataka.”
Apan bisan pa sa mga pahimangno, adunay mga drayber nga wala magmatngon. Usa ka gabii, nagtapok ang mga lumulupyo sa barangay hall aron hisgutan ang kahimtang sa maong lugar.
“Kapila na man ta nangayo og suga dinhi?” pangutana sa usa ka residente.
“Daghan na kaayong request nga ipasiga ang mga posti sa lugar, apan hangtod karon wala gihapon aksyon,” tubag sa usa.
“Kon adunay hayag nga suga ug klarong warning signs, basin daghan pa ang maluwas,” dugang ni Mang Isko. Mingisi nga mapait ang usa ka inahan.
“Dili man unta nato hulaton nga adunay sunod na usab nga mamatay aron adunay lihok.”
Nahilom ang tanan.
Ang hangin nga gikan sa dagat mihuros sa kahoy. Ang kangitngit miputos na usab sa Kamandang. Bisan pa sa daghang sugilanon bahin sa mga kalag nga kuno kalit lang molabang sa dalan, wala gayud kini mapamatud-an. Apan ang usa ka butang tin-aw kaayo: ang maong lugar adunay blind curve, liba-ong nga karsada, ug kulang sa suga sa kagabhion. Kini nga mga kahimtang mahimong makadugang sa peligro alang sa mga drayber.
Hangtod karon, ang sugilanon sa Kamandang nagpabiling buhi sa panumduman sa katawhan. Dili lamang kini sugilanon bahin sa usa ka babaye nga si Mandang, kondili usa usab ka pahimangno sa tanan nga ang kaluwasan sa dalan usa ka katungdanan sa komunidad ug sa mga opisyal sa gobyerno.
Ug matag higayon nga adunay moagi sa maong dapit, daw madungog gihapon ang pahimangno sa mga tigulang: “Hinaya lang ang dagan. Ayaw pagsalig nga pamilyar na ka sa dalan. Ang kinabuhi, usa ra ka higayon. Mas maayo ang makauli nga luwas kaysa mahimong sunod nga sugilanon sa Kamandang.”