Sugilagming: Kamatayon sa lima ka mga mangangayam sa Camotes

NI Wilfredo G. Anoos, Dev.Ed.D., FRIEdr
Sa usa ka malinawon nga baryo sa isla sa Camotes, diin ang mga balod sa dagat hinay nga mohapak sa baybayon ug ang mga lasang puno sa misteryo, nagpuyo ang lima ka suod nga mga managhigala—sila si Ron-Ron, Eking, Roy, Titing, ug Lito. Nailhan sila sa tibuok dapit isip labing hanas nga mga mangangayam. Sukad pagkabata, ilang gisagop ang pagpangayam isip kalingawan ug panginabuhi.
Matag kaadlawon, sa di pa mosubang ang adlaw, magtapok sila sa ilawom sa dakong kahoy nga bagalnga sa sentro sa baryo.
“Mga higala, karon adto ta sa tumoy sa bukid. Daghan kuno didto og banog ug manatad,” miingon si Ron-Ron samtang nagbitbit sa iyang de-bomba nga pusil.
“Nindot na! Dugay na ko wala makatilaw og karne sa unggoy,” mitubag si Roy nga nagkatawa.
“Basta daghan lang ta og maigo,” dugang ni Eking.
Misulod sila sa lawom nga lasang diin nagtubo ang mga dakit, deia, tugas, ug uban pang karaang kahoy. Didto ilang gipangita ang mga kabog, tukmo, antolihaw, tikling, bontug, ug bisan ang mga unggoy nga maglukso-lukso sa mga sanga.
Sa matag pagpamusil, ilang madungog ang tingog sa mga langgam nga nanglupad sa kahadlok. “Usa na pud!” misinggit si Titing samtang gipunit ang usa ka natumba nga tukmo. Ang ilang mga nahimo nahimong hinungdan sa kanunayng panagtapok sa baryo. Matag alas diyes sa buntag, daghang silingan ang moadto sa ilang mga balay aron makig-ambit sa gilutong karne. Murag adunay piyesta kada semana.
Apan usa ka adlaw, samtang nagpahulay sila sa lasang, nakadungog sila og tingog nga daw gikan
sa kahanginan. “Undangi ninyo ang inyong gibuhat...” Nagtinutukay silang tanan. “Kamo ba to?” pangutana ni Lito. “Dili ako,” tubag ni Roy.
Mikatawa si Ron-Ron. “Basig hangin ra na. Ayaw mog kahadlok.”
Apan sa ilang pagpadayon, nakakita sila og usa ka tigulang nga babaye nga nagsul-ob og puti ug nagtindog sa daplin sa usa ka dakong dakit.
“Mga anak,” hinay niyang sulti, “ayaw ninyo hutda ang mga mananap sa lasang. Dili tanan nga inyong makita inyo. Adunay mga nagbantay niini.”
Nagkatawa si Eking. “Nanay, karon pa man mi kadungog nga adunay tag-iya ang mga langgam.”Milingi ang tigulang ug mitan-aw kanila nga daw adunay dakong kasubo sa iyang mga mata. “Kon dili kamo motuo, moabot ang adlaw nga magmahay kamo.”
Pagkahuman sa iyang gisulti, kalit siyang nawala.
“Nagdamgo ba ta?” pangutana ni Titing. Apan si Lito wala makatingog. Aduna siyay dili maayong pagbati. Paglabay sa pipila ka semana, misamot ang ilang pagpangayam. Bisan ang mga lugar nga giingong gipuy-an sa mga enkanto, ilang gisudlan.
Usa ka hapon, samtang naggukod sila og usa ka dakong banog, naabot nila ang usa ka tago nga bahin sa lasang. Didto ilang nakita ang usa ka tin-aw nga tuburan nga gilibotan sa dagkong kahoy. “Dili ta diri,” miingon si Lito. “Mao ni ang lugar nga giingon sa akong lolo nga gipuy-an sa mga dili ingon nato.”
“Ayaw pagtoo anang mga sugilanon,” mitubag si Ron-Ron. Gipusil niya ang banog nga nitugdon sa usa ka sanga ibabaw sa tuburan. Sa dihang natumba ang langgam, kalit nga miitom ang kalangitan bisan hayag pa unta ang adlaw. Mihuros ang kusog nga hangin ug nangahulog ang mga dahon sa palibot nila.
“Nganong murag lain man?” pangutana ni Roy nga nakuyawan.
“Lakaw ta!” misinggit si Lito.
Midagan silang tanan paingon sa baryo. Sukad niadto, nagsugod ang dili maayong mga panghitabo. Si Roy ang unang nasakit. Nagbalik-balik ang iyang hilanat ug wala na siya makabangon sa higdaanan. “Murag adunay nagtawag nako sa lasang,” iyang gisulti sa iyang asawa.
Pipila ka semana ang milabay, si Eking usab nasakit. Gisundan siya nila Titing ug Lito. Ang ilang mga lawas nangaluya ug walay doktor nga makatino sa hinungdan. Nagsugod ang kahadlok sa baryo.
“Basig tinuod gyud ang gisulti sa tigulang,” miingon ang usa ka silingan. “Nasuko ang mga enkanto,” tubag sa usa ka tigulang.
Sa katapusan, bisan si Ron-Ron nga labing kusgan kanila natumba usab sa sakit. Usa ka gabii, samtang naghigda siya, iyang nadungog ang pamilyar nga tingog. “Gipasidan-an kamo, apan wala kamo naminaw.” “Nagbasol na ko,” mihilak siya. “Pasayloa ko.”
Apan ulahi na ang tanan.Sa nagkalain-laing bulan, silang lima nangamatay. Ang ilang kamatayon nahimong dakong misteryo nga wala gayod masulbad.
Sukad niadto, wala nay nangahas sa baryo sa pagpangayam sa maong lasang. Ang mga de-bomba nga pusil gitago ug wala na gamita. Ang mga tigulang kanunayng magsugilon sa ilang istorya ngadto sa mga batan-on.
“Hinumdumi ninyo,” sulti sa mga tigulang, “ang kinaiyahan dili lamang kapuy-an sa mga tawo.
Adunay mga binuhat nga makita ug adunay mga dili makita. Ang tanan adunay katungod sa kinabuhi.” Ug hangtod karon, kon ang hangin moagi sa karaang lasang sa Camotes ug ang mga dahon mokaluskos sa kagabhion, adunay mga tawo nga nagtuo nga madungog gihapon ang pahimangno sa misteryosong tigulang nga babaye—usa ka pahinumdom nga ang garbo ug walay hunong nga pagdaot sa kinaiyahan mahimong magdala sa kapait nga pagmahay.