Sugilagming: Lima ka gutlo human milabay ang ika-8 sa kagabhion

Ni Eernesto A. Amatiaga
Gitan-aw ni Elmo ang mahalong relo de pulso nga iyang gikumkom. Minus singko na lang para alas otso.
“Paspasi pa, Dong!!!” Gisingkahan ni Elmo ang drayber sa taksi nga iyang gisakyan. “Community Hospital ta!!!”
Duha ka matang sa kalisang ang naglubok sa balatian ni Elmo. Nalisang siya sa dose oras nga gitagal sa doktor sa kinabuhi sa iyang anak, kon kini dili maoperahan sa mibuto nga apendisaytis. Ug sukad nianang alas otso sa buntag, modose oras na inigkaalas otso sa gabii. Apan diha pa si Elmo sulod sa taksi. Nakigdumog pa siya sa lima ka gutlo nga nahabilin alang sa kaluwasan sa kinabuhi sa iyang anak.
Apan unsa pa may gamit sa salapi ug sa mahalon nga relo nga iyang nakuha pinaagi sa makapakitbi nga krimen nga iyang nabuhat, kon dili maluwas ang kinabuhi aron mangitag salapi nga gikinahanglan sa pag-opera sa bata.
Laing gikalisangan ni Elmo mao ang silot nga ipahamtang kon masakpan siya sa iyang pagtulis sa usa ka tawo nga nagmaneho sa iyang kaugalingong sakyanan. Gani, wa siya makasiguro kon buhi pa ba kadto o patay na nga iyang gibiyaan human niya duslaka sa iyang hinagiban ug gikuhaan sa salapi nga diha sa bag ug gitangtangan pa gayud niya sa relo nga gisul-ob [niini].
“Ipidpid ang taksi sa pultahan, Dong!” ni Elmo pa nga mihuso og usa ka dahon sa gibandal nga salapi diha sa iyang bulsa. Wa gani niya tan-awa kon pila ang kantidad niadto. Gidiretso lang niyag tunol sa drayber.
Mikitiw ang mga tiil ni Elmo nga misulod sa pultahan sa ospital. Milahos gilayon siya sa operating room, diin didto gipahiluna ang iyang anak nga naghulat sa doktor nga maoy gitahasan sa ospital sa pag-opera sa bata.
Apan sa paglili pa ni Elmo sa bildo nga bungbong sa naasoyng operating room, maoy iyang nakita ang iyang asawa nga nagminatayng migakos sa ilang anak nga bag-o pang nabugtoan sa kanabuhi.
“U-unsa ning hitaboa?! Dili! Dili mahimong mahitabo kini sa akong anak!” milanog ang umbangol ni Elmo nga midali pagsulod sa operating room.
“S-sir!” miali ang usa ka nars ni Elmo. “Paminaw una, Sir….”
“Maminaw?! Apan unsa pa may akong paminawon?! Misamot pagdanguyngoy si Elmo. “Patay na ang akong anak! P-patay na!”
“Kaganina pa kaming nagpaabot ni Dr. Orlie Vallecera nga maoy moopera sa bata,” bugnaw nga namahayag ang nars. “Apan hangtod karon wa gyud siya moabot.”
Unya kalit napakgang ang panag-atubang sa nars ug ni Elmo dihang nagdinaganay ang mga doktor ug nars. Ug abay sa maong kaguliyang milanog ang URGENT CALL sa mga doktor ug mga nars gikan sa emergency unit.
“Doctors! Nurses! Proceed immediately to the emergency room! Dr. Orlie Vallecera is a dying victim of robbery! Gibalikbalik kini makatulo.
Tin-aw ug tataw nga nasuyop sa panungog ni Elmo ang ngalan sa doktor nga nahimong biktima alang sa kaluwasan unta sa kinabuhi sa pinangga niyang anak. Miduko siya. Gibukhad niya ang iyang kamot nga nagkumkom gihapon sa mahalon nga relo ni Dr. Vallecera. Iya kining gitutokan. Wa na maglihok ang pontero nga nagbilin og takna! Lima ka gutlo human milabay ang ika-8 sa kagabhion. Unya gipahiran niya sa iyang palad ang iyang mga luha, ug gilingi ang iyang anak nga wa nay kinabuhi!