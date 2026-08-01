Sugilagming: Tinuod nga gugma di ipamugos

Ching Celedon
Tagbilaran City, Bohol
Sulod sa tulo ka tuig, halos walay adlaw nga wala magkauban sila si Leah ug Jun. Ang ilang gugma nahimong bahin sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi, gikan sa yano nga panihapon sa gawas, sa walay kapoy nga panag-istorya hangtod sa kagabhion, hangtod sa pagplano sa ilang kaugmaon. Suod na usab sila sa usag usa ka pamilya. Ang mga ginikanan ni Jun nagtawag na kang Leah nga ilang umaabot nga umagad, samtang ang pamilya ni Leah malipayon usab nga dawaton si Jun isip umaabot nga bana sa ilang anak.
Alang kang Jun, wala nay laing hulagway sa iyang kaugmaon gawas kang Leah. Nagtinguha na siya nga makatigom aron sa hustong panahon, makapalit og singsing ug mangayo na sa kamot sa babaye nga iyang gihigugma.
Apan usahay, ang kinabuhi adunay kaugalingong laraw nga dili masabtan.
Sa opisina diin nagtrabaho si Leah, adunay bag-ong empleyado nga ginganlag Ronel. Taas, gwapo, maalamon, ug puno sa ambisyon. Dali siyang nahimong paborito sa ilang mga kauban tungod sa iyang maayong pamatasan ug abilidad sa trabaho. Sa sinugdanan, trabaho lamang ang ilang gihisgutan ni Leah. Apan sa nagkadugay, nahimong natural ang ilang panag-uban. Magdungan sila og paniudto, magkape human sa duty, ug kon adunay libre nga oras, manuroy.
Wala gayod kini hatagi og dakong kahulogan ni Leah. Alang kaniya, usa lamang kini ka maayong panaghigalaay. Apan wala niya namatikdi nga matag adlaw nga iyang gigahin kang Ronel, hinay-hinay usab nga nagkagamay ang oras nga iyang gihatag kang Jun.
Si Jun, nga bug-os ang pagsalig sa iyang uyab, wala nagduda. Nagtuo siya nga ang kabugnaw sa ilang panag-uban bunga lamang sa kakapoy sa trabaho.
Usa ka hapon, gikan si Jun sa iyang trabaho aron sorpresahon unta si Leah. Apan sa iyang paglabay sa atubangan sa usa ka café, nakurat siya sa iyang nakita. Didto sa sulod, nagkatawa sila si Leah ug Ronel samtang nagkape. Ang mga pahiyom nga kaniadto alang kaniya lamang, iyang nakita nga gipaambit na sa laing lalaki.
Naglibog ug naglisod og tuo si Jun. Gihulat niya sila hangtod migawas.“Leah…” hinay apan bug-at ang iyang tingog.
Nakurat ang babaye sa pagkakita kaniya.“Kinsa man siya?” pangutana ni Jun, nagtutok kang Ronel.Miginhawa si Leah. Morag dugay na niyang gidala ang maong tubag.
“Jun… pasayloa ko. Dugay na nakong gibati nga adunay na’y nausab. Dili na pareho sa una ang akong gugma alang nimo.”
Murag mihunong ang kalibotan ni Jun. “Naa ba kay lain?” halos dili na mogawas ang iyang tingog.
Mitutok si Leah kang Ronel sa makadiyot, dayon mibalik ang iyang tan-aw kang Jun. “Wala ko magtinguha nga masakitan ka. Apan dili na tinuod kon magpadayon pa ta.”
Dihang nasabtan ni Jun ang kahulogan sa iyang gisulti, mibati siya nga daw adunay mibira sa iyang kalag. Sa unang higayon sulod sa ilang relasyon, nakitang nagluha ang lalaki. Wala siya maulaw.
“Leah… palihug. Ayaw lang sa. Atong ayuhon ni. Himuon nako ang tanan.”
Apan ang babaye mipiyong sa makadiyot ug hinay nga miiling.
“Pasayloa ko.”
Mitalikod siya uban kang Ronel, samtang si Jun nagpabiling nagtindog nga daw nahugno ang tanan niyang damgo.
Sulod sa mga semana nga misunod, wala mohunong si Jun sa paglaom. Motawag siya, mopadala og mga mensahe, ug usahay maghulat sa gawas sa opisina ni Leah aron lamang makigsulti. Apan sa matag higayon, pareho ra gihapon ang iyang madawat—nga nagpamatuod nga tapos na ang tanan.
Sa sinugdan, nasuko siya kang Ronel. Gidumtan niya ang lalaki nga iyang gihunahuna nga maoy nakailog sa gugma ni Leah. Apan sa nagkadugay, nakaamgo siya nga dili mahimong ilogon ang usa ka kasingkasing nga andam nang mobiya.
Usa ka gabii, samtang naglingkod siya sa baybayon ug nagtan-aw sa mga balod nga walay hunong sa pag-abot ug pagbalik sa dagat, nakasabot siya sa usa ka leksiyon nga lisod kaayong dawaton.
Ang gugma sama sa balod. Dili kini mapugngan sa kamot, bisan unsa pa ka lig-on ang imong pagkupot. Kon ang tubig nakadesisyon nang mobalik sa lawod, kinahanglan nimo kini pasagdan.
Mipahiyom si Jun bisan puno pa sa kasakit ang iyang dughan. Dili tungod kay wala na siya nahigugma kang Leah, kondili tungod kay nakakat-on siya nga ang tinuod nga gugma dili pagpugos sa usa ka tawo nga mopabilin. Usahay, ang labing dako nga gugma mao ang pagbuhi, bisan pa kon ang imong kaugalingong kasingkasing maoy unang magkadugo, mapusgay tungod sa tumang kasakit nga gibati.