Sugilanon: Ang Babaye Nga Nagsul-ob Og Itom

ARIANNE JOYCE ROMAGUERA

Boljoon, Cebu

ADLAWNG LUNES. Mao kini ang unang adlaw sa ‘intramurals’ sa tunghaan sa managhigalang Loisa, Chriza, Khamiya, Kharel, Mariel ug Jenny. Si Arianne, usa nila ka barkada, mibalhin sa laing tunghaan kay maoy gusto sa iyang ginikanan. Siya maoy ilang gitahod og Ate kay buotan ug mahigalaon. Gi­mingaw sila kang Arianne.

“Guys, unsay mas maayo og manulod sa tag una sa movie booth?,” matod ni Loisa.

“Bitaw kay new release ra ba sa Netflix ang ipasalida karon, tara adto ta!,”pangagpas ni Chriza.

Ug nagkauyon ang managhigala.

“Kumusta ang inyong adlaw?” pangutana ni Titser Edz, ang ilang maestro nga ilang nasugatan. “Sir, lingaw kaayo mi! Very inspiring kaayo ang among gitan-aw nga salida,” tubag ni Mariel. “ Worth it ra man diay ang dyes pesos nato nga gibayad,” ni Jenny, “Makalipay!”

“Kon mao kana, nan, tagbawa paglingaw ang inyong kaugalingon kay sa sunod nga mga adlaw, mobugwak na pod tag kalayo sa akademik,” ni Titser Edz.

Si Chriza nga pwerting bisiha sigeg tuki sa iyang selpon miingon, “Guys, ali tan-awa ninyo. Naa lagi diay ‘horror booth’ sa akong nabasa. Dunay premyo kon makakuha og lima ka flag. Unsay inyong desisyon?”

“Manulod ta, ako bayad,” matod ni Loisa.

Nagkauyon ang managhigala nga manulod og ‘horror booth.’

Ilang mabantayan si Mariel nga hilom nga naghinuktok sa daplin. “Mariel, unsay imong problema?” pangutana ni Khamiya.

“Wala, uy! Nakahinumdom lang ko sa niaging tuig nagkuyog ming Arianne, nanulod mis horror booth. Nahinumdoman ko sa pulong ni Arianne. Mars, ingon niya, okey ra ka nga manulod tas horror booth? ‘Kuyog ta, kay basig mao na lang ni kataposan nakong pangagda nimo, wala ta kabalo basig sa sunod tuig magkabulag-bulag na ta.’”

“Timan-i nga bahalag wala siya nakakita nato, kabalo ta nga nalipay ra siya kay ang importante niya mao nga nagkahiusa ta nga iyang mga higala,” ni Loisa.

Unya nanulod na ang grupo sa managhigala.

Wala nila mabaw-i nga usa sa mi-boluntaryo isip usa sa mga abat sa horror booth mao ang ilang gikamingawan nga higala. Papel ni Arianne ang usa ka madre nga nagsul-ob og bistidang itom. Gibutangan og diyutayng ‘make-up’ ang iyang nawong, ug nag-maskara aron mahimong mas kahadlokan.

“Guys, asa ta moagi, ngitngit kaayo?” ni Jenny.”Ari dire. Si Khamiya guniti baya diha, Chriza,” tubag ni Loisa.

Diha na sila sa tunga-tunga sa horror booth dihang nakakita sila og itom. “Kani, dire ta agi dapita mao niy exit.” ni Jenny.

Abi nila nga kurtina nga itom to nga gibitay. Sa dihang ilang giwalis...”Maaaaa, ang abat!

Balik tas pikas dalan!” siyagit ni Jenny.

Diha-diha misantop sa hunahuna ni Arianne, ang babaye nga nagsul-ob og

itom nga bistida, nga kadtong mga tingog nga iyang nabati mao ang tingog sa iyang mga higala.

Iya kining gisundan.

“Finally, makagawas na gyud ta,” ni Kharel ug nanghupaw. Giablihan nila ang pultahan, apan kalit may mihalog sa ilang likod. Sa ilang paglingi, ilang gitawag ang nagbantay sa horror booth, kay nigawas ang abat. Samtang didto pa sa layo ang tigbantay, gitangtang ni Arianne ang iyang maskara. Nagtinan-away silang tanan sa usag-usa.

“Arianne?!” hapit magdungan pagsiyagit ang mga managhigala ug dungan nga mihalog kang Arianne. Mitulo sa tagsa-tagsa nila ka mga mata ang luha sa kalipay kay sa wala damha, nakompleto sila niadtong higayona. (KATAPUSAN)