Sugilanon: Ang iyang hukom

NAGHIGDA na si Treddy sa kama sulod sa iyang kuwarto, apan wa siya batia og duka. Gihasol ang iyang hunahuna kalabot sa ilang gipanag-istoryahan ni Emma kaganiha didto sa kanten sa kompaniya nga ilang gialagaran. Si Treddy maoy inventory accountant; si Emma, sekretarya sa sales manager.
“Hon, two months preggy ko. Kinahanglan pakaslan ko nimo!” tug-an ni Emma samtang nag-esnak sila ganinang alas tres sa hapon nga maoy oras sa ilang coffee break.
Daw liti sa udtong tutok ang maong pagpadayag ni Emma. Wa niya damha nga momabdos kini kay kausa da sila makasulod sa motel aron pagmatuod sa ilang gugma sa usa'g-usa. Namatud-an hinuon niya nga birhen pa si Emma.
“Ayaw gani'g komedya, Hon!” matod ni Treddy. “Kausa da gani… unya turok dayon?”
“Basig fertile ko adtong higayona, Hon,” ni Emma nga mitutok kang Treddy. “Unsa may imong ikasulti bahin niini?”
“No problema. Magpakasal ta. Mamaye ko sunod semana. Dad-on ko akong mama ug papa sa inyo aron sabotan ang atong kasal. Okey?”
“Okey,” ni Emma nga nagpahiyom.
May lain siyang problema, si Jenny, lain niyang uyab. Una niyang nauyab si Jenny kay kang Emma. Pero wa momabdos si Jenny bisan kapila na sila mo-check in sa motel. Si Jenny ra ba ang iyang gustong pakaslan kay mestisa Insek nga guwapa ug maayo makigduwa sa kama. Filipina beauty man sab hinuon si Emma nga tabunon ang pamanit. Unya nabati niya nga mitunog ang iyang selpon. Incoming call gikan ni Jenny.
“Darl, sleep na ka?” ni Jenny.
“Wa pa. Why man?” ni Treddy.
“Gigutom ko. Let’s go out. Alas nuybe pa man.”
“Okey! Mag-ilis ko ug kuhaon tika sa inyo,” ni Treddy. Human migawas siya ug mipaingon sa garahe aron pagkuha sa iyang awto.
Human nila'g pangaon sa Happy Bee, nagkasabot sila si Jenny ug Treddy nga molahos sa Mabolo aron adto mangatulog sa paborito nilang motel. Sulod sa motel samtang nag-shower si Jenny nabantayan si Treddy nga abli ang shoulder bag ni Jenny. Nakuryuso siya. Iyang gihiling. Misiga ang iyang mata kay may usa ka ‘pad’ sa contraceptive pills ang iyang nakita. Misantop sa iyang hunahuna nganong wa momabdos si Jenny bisan kadaghan na sila magdulog sa kama.
Paggawas ni Jenny gikan sa bathroom midiretso kini'g gakos kang Treddy.
“Darl, I miss you so much! Love me tonite like what you did before!” ni Jenny nga miukob sa nga ngabil ni Treddy.
“Di ba dinhi man ta last week?” ni Treddy.
“Yes, pero one week is too long to wait for this moment, darl!” ni Jenny.
Gi-switch off ni Treddy ang suga sa lawak ug nanghigda sila si Jenny sa kama. Pipila pa ka oras nahinanok si Jenny nga matagbawon. Misantop sa hunahuna ni Treddy si Emma ug ang gisamkon niini sa iyang sabakan. Pro-life si Emma ug klaro nga mosanay ang iyang kaliwat. Nakahukom siya nga buwagan niya si Jenny ug pakaslan si Emma sa labing dali nga panahon. (KATAPUSAN)