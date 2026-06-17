Sugilanon: Ang motapot sa panit

Gerwin Vic E. Bhuyo
Bangkok, Thailand
Ang naglagiting nga kainit sa adlaw nga nidugsak sa Chatuchak Weekend Market daw pangutana nga way nakahibalo unsay tubag. Matod pa sa mga lokal, kon ang adlaw mao ang sentro sa kainit, Bangkok gyud ang mosunod, sa dili pa ang tibuok kalibutan. Ug niining higayuna, daw tinuod ang maong tiaw.
Mao tingali ni hinungdan nganong matag Abril 13 hangtod 15 kada tuig, saulogon ang Songkran Festival o Thai New Year, diin ang tibuok nasod mahimong dapit alang sa the world’s biggest water fight. Usa ka mabulukong tinguha nga pabugnawon ang kalawasan nga morag maluto na sa 42 degrees nga kainit.
Apan bisan ang maong rituwal sa pagpanghunaw dili pa igo aron mapapas ang kahuot sa hangin: alimyon sa gibarbekyung nokus, isda, ug baboy nga nagsagol sa aso sa sakyanan ug insenso. Gidugangan pa kini sa nabantog nga Thai coconut ice cream nga dali kaayong malanay, ug ang makadani apan isog nga kahumot sa kemikal gikan sa mga souvenir stall. Taliwala sa siyaok sa mga manindahay, ang mga motorsiklo hanoy kaayong mosulod-gawas sa kainit nga morag nagbukal apan dili gyud moalsa.
Usa ka gamay nga tindahan misulod tali sa mga basket ug souvenir t-shirt. Sa sulod, mibug-at ang hangin: alisngaw sa sabon ug plastik, nga gisagulan sa isog ug artipisyal nga tam-is sa mangga, saging, ug durian, hangtod sa makaluluwas nga agi sa lavender ug chocolate mint.
Sa estante, galinya nga daw tropeyo nga walay gustong moangkon, mao ang mga hulma sa kinatawo sa nagkalain-laing gidak-on ug porma. Adunay nagsidlak sa neon nga pink, asul, ug lunhaw; samtang ang pagka-ube nga naputos sa glitters nakig-indigay sa luspad nga pagka-puti sa lubi. Napasigarbo usab ang mga kolor-panit nga gihulma sa pagka-realistiko, mga itom nga gipasinaw pag-ayo, ug mga kape nga daw gikulit gikan sa kahoy nga gibarnisan. Sa suok, ang pipila ka glow-in-the-dark daw naghulat og kangitngit.
Taliwala sa maong mga gasaksak-sinagol nga bulok, usa ka hayag nga kolor sa mangga ang misidlak sa kahayag.
“Oh wow,” matod pang Rommel samtang miyukbo. “Humot pa gyod!”
Mipahiyom si Cristina nga daling mikuha sa puti ug hamis nga sabon. “Bisan ang mga kanhing madre makadayeg gyod niini,” way habas niyang gipamulong ug gi-mikropono ang sabon samtang gapirokpirok iyang mata. “Ayg saba!”
Milanog ang ilang katawa sa tibuok tindahan, unya inanay nga gilamoy sa palibot.
Sa iyang kamot, ang itom nga sabon mas bug-at kaysa gilaoman. Gituyok kini ni Julia, giestudyohan ang matag kurbada, ug dayon gipahimutang ang iyang kumagko sa tumoy niini.
“Naa gyod diay,” dayong ginhawa og lawom.
Giduol siya ni Rommel ug mitan-aw sa itom nga hulma nga naggimaw sa iyang palad. “Final na gyod ni, ter?”
Mikatawa si Julia, apan nipis ug pinugngan ang tingog. Mitan-aw siya sa iyang kaugalingong lawas sa wala pa mitubag. “Babaye ko, Mel,” miingon siya samtang hinay nga gibalik ang itom nga sabon sa estante. “Optional ra ang sabon.”
Milakaw siya kadiyot paingon sa gawas, samtang nagpabilin ang iyang mga mata sa naglaray nga mga souvenir. Didto, gikuha ni Cristina ang usa ka pormang saging. “Hunahunaa kon naa ni sa balay,” may tanghaga niyang pangutana. “Ibutang ba, o itago?”
“Depende kon kinsay booking,” yaga-yaga ni Rommel. “Lamyon!”
Nakurat ang mga turistang Hapon nga gahinol-simhot sa sabon kay ang tibuok tindahan gisiak sa ilang hudyaka. Unya nahilom pagbalik si Julia. Mitan-aw siya sa mga butang nga wala na niya hikapa.
“Sayon ra kaayo nila isulti, no? ‘Transwomen are women.’ Morag ingon-ana lang kadali.”
Kadiyot nga kahilom. Napalong ang katawa.
“Dili ba diay?”
Walay tubag dayon. Mipilit ang kumagko sa palad, daw nangita og butang nga wala didto. “Morag nasirado na ang pultahan.”
“Sa unsa?”
“Sa kon unsay mosunod.”
Samtang gibukibi pag-ayo ni Cristina ang usa ka sabon nga bahong durian, ang mga tunok niini hait nga nibati sa iyang panit. “Ganahan ang mga tawo og nahuman na,” ingon ni Cristina. “Mas sayon dal-on.”
Mipunit si Rommel og lain, gitimbang sa iyang kamot. “Gidala man gihapon nato,” bug-at ang matag silaba sa iyang gisulti. “Nahuman man o dili.”
Ang kahumot sa lubi limpyo, labaw pas ka limpyo. Gipaduol kini ni Julia sa iyang ilong, apan gibutang niya kini og balik nga wala gani simhota.
“Naay mga adlaw,” hunghong niya, “nga wala ko kabalo kon unsay akong gidala.”
Adunay bata nga milabay, nakabangga kaniya. Miuyog ang estante. Usa sa mga sabon natumba, miligid sa ngilit, mihunong kadiyot, unya nibalik og pahimutang. Gikan sa gawas, mitaas ang usa ka ha-it nga tingog sa trapiko, unya hinay-hinay nga nawagtang sa hangin.
“Palit na ta,” si Rommel aron pagputol sa kabug-at. “Pasalubong nato nila. Sure ko mahugyaw gyod ang Sugiyoyot.”
“Labaw! Tagsaan nato silang Jevy, Bonnielou, Angel, Mommy Rubilyn, Mitch, Bes Jo, MJ, Dexi Gay, Bernie, ug ang duha ka tombalatch, silang Marski ug Rye, ang mga sinaunang magtutudlo,” pasiaw pang Cristina.
Samtang ang usa ka sabon nga kolor ube nga adunay glitters maoy gikuha ni Julia. Nagpabilin kini kadiyot sa iyang kamot sa wala pa niya ihulog sa basket.
Nibayad sila. Napuno ang mga bag sa nagkalidades nga kolor ug kahumot.
Sa gawas, ang kainit misilaob na usab sa lawas. Ang kahayag misangko sa plastik, metal, ug panit. Ang merkado mibalik sa iyang kasaba daw wala gyod sila mamatikdi. Adunay nahibilin nga kahumot sa sandiya tingali, o istroberi nga mikupot sa ilang mga tudlo.
Gibayaw ni Rommel ang bag, gisulay ang gibug-aton. Si Cristina naniid sa naglamok nga mga turista ug lokal, ug nagtingsi sa usa ka butang nga wala didto.
Gikiskis ni Julia ang iyang kumagko sa palad. Adunay gamay nga glitter nga nagpabilin. Gilugod niya kini pag-ayo apan dili gihapon matangtang.
Gipaubos niya ang iyang kamot.
Miuswag sila uban sa panon. (KATAPUSAN)