Sugilanon: Ang pagpangita kang Diego

PASTILAN, salamat kay nakaabot ra gyod tawon ta,” nagkanayon siya dihang nakanaog na gikan sa taksi nga gisakyan. “Nabuang na man ning trapik dinhis Dabaw ron uy!”

“Kol, unsa ganing orasa tong ingon ni ate nga moabot ang gisakyang eroplano sa iyang gipadalhan?” nangutana ang batan-ong lalaki nga iyang kuyog.

“Alas siyete kuwarentay singko man kuno,” tubag niya sa iyang pag-umangkon.

Mitan-aw ang iyang kuyog sa relo sa selpon niini, “Aw, naa pa tay mga kinse minutos nga paabuton diay.” Daghan nang tawo ang nagpunsisok sa may sugatanan sa mga nangabot nga pasahero sa ayroplano. “Dong Arnel, nadala nimo tong papel nga gisulatan sa ngalan sa gipamalihog ni ate nimo pagbitbit sa iyang mga sinugatan para nato gikan sa Bangkok?” gipangutana niya ang pag-umangkon dihang nakapahilunà na sila.

“Nia man, Kol,” gipagawas ni Arnel gikan sa gisudlang belt-bag ang pinilo-pilo nga papel ug dayon gibukhad kini. Sa maong papel gisulat sa baga ug dagkong binolde nga letra ang ngalan sa ilang gipaabot: DIEGO SANSALVADOR.

Kauban sa iyang pag-umangkon sa gitrabahoang resort didto sa Thailand kini si Diego Sansalvador kinsa taga dinhi sab sa Dabaw. Gihangyo kini sa pagbitbit og pipila ka sinugatan alang kanila dihang nasayran nga mobakasyon kinig Dabaw. Mao ra kini ilang nahibaloan bahin kang Diego Sansalvador. Wala silay bisan gamayng ideya unsay hitsura niini.

Alas utso na dihang nadungog nila ang anunsiyo sa public address system sa tugpahanan nga miabot na ang ayroplanong gisakyan sa ilang gihulat. Taudtaod pa usab una nagsugod pagpanggawas ang mga pasahero niini. Gimandaran niya si Arnel nga ipataas ang papel nga gisulatan sa ngalan ni Diego Sansalvador, aron nga makita dayon kini sa ilang gipaabot inig gawas niini gikan sa terminal sa erport.

Nagsugwak ang mga bag-ong abot nga pasahero nga nanggawas gikan sa terminal sa erport. Ug ang mga naghulat nag-iyahay og nanaw pagpangita sa ilang gipanghulat.

Ubay-ubay na ang bag-ong abot nga nakagawas gikan sa terminal sa erport. Nanghawoy na ang mga bukton ni Arnel sa pagsigeg isa sa papel nga gisulatan sa ngalan ni Diego Sansalvador pero wala gihapoy ningduol nila. “Kol, syur ka nga mao ni ang flight ni Diego?”

“Mao lagi ni,” niya pa. “Basin nadugay lang to paghulat sa iyang bagahe.” Nagpadayon og liraw-liraw ang iyang mga mata pagsuhid sa mga lalaking ninggawas gikan sa terminal sa erport. Dinha siyay nasigpatan nga bangason ug dakog lawas (mora-morag payter sa mixed martial arts), kinsa nagsigeg nanaw sa mga naghulat. “Mao na tingali ni si Diego,” ingon niya sa iyang kaugalingon.

Apan gilabyan lang sila niini. “A, kini na gyod tingali si Diego,” hunahuna niya pagkakita sa laing lalaking pasahero nga morag sundalo ang tupi ug ang pamarog. Apan sipyat gihapon ang iyang pangagpas. Nagkanihit na ang mga pasaherong nanggawas. Unya ingon sa bato-balani nga misuyop sa iyang panan-aw ang usa sa mga pasahero nga bag-ong nigawas ug nipadulong kanila. Pinadunghay ang lapas sa abaga kataas nga gitina og bulagaw niini nga buhok.

Dihang nadan-agan sa kahayag sa sugang de-kuryente, ingon sa nagpangamay ang mga ngabil kansang porma gipalutaw pag-ayo sa gasinaw-sinaw nga pulang lipstick. Morag kandidata pagka Miss Universe.

Mitutok kang Arnel ang maong binuhat. Ug sa dihang dinha na kini sa ilang tungod, mihunong kini. “Excuse me, ikaw ba si Nick Dominador nga angkol ni Karina Dominador?” may pagkadaghong ang tingog niini nga nangutana. Ug naalinggatan niya ang ubol-ubol niini. “Ha?” nakalitan si Arnel. “D-dili. Igsuon ko ni Ate Karina. Kana siya si Angkol Nick.” Gitudlo ni Arnel ang iyang uyoan nga nagnganga ang baba.

“Ay, ikaw diay si Angkol Nick?” mipahiyom ang binuhat nga milingi kaniya. “Ako diay si Diego Sansalvador,” matod nga nagtudlo sa sinulatang papel nga gigunitan ni Arnel. Gitunol niini ang kamot aron makiglamano.

Walay tingog-tingog nga gidawat ni Nick ang kamot ni Diego ug gilamano kini.

“Nice to meet you, sir,” ingon ni Diego Sansalvador. “And please just call me Giegie.”

Mipahiyom siyag hilaw ug gitulon ang morag liso sa santol nga nakababag sa iyang tutonlan, “N-nice to meet you too.” (KATAPUSAN)