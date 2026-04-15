Sugilanon: Ang uyab ni Minggay

BAG-O pa ang gabii. Mao pay pagkap-os namo sa among panihapon, diin kasalo nako silang Nanay Ekang ug Inse Bada. Si Inse Bada kinamanghurang anak nila ni Nanay Ekang ug ni anhing Tatay Emok. Dalaga pa si Inse Bada. Ako sinagop nilang Nanay Ekang nga nakakita nako sa basurahan usa ka buntag, kanus-a nagpalit siya'g bugas sa tindahan ni Mesio-Asion. Matod pa ni Nanay Ekang nagkuray ko sa katugnaw ug kagutom. Ingon si Nanay Ekang, way puangod tong akong inahan nga mibilin nako sa basurahan nga wa gani ko pusta bisag nuog na lang.
Wala sila makamatikod si Nanay Ekang ug Inse Bada sa akong paglighot. May sabot mi si Oring nga magkita karong gabhiona sa lagkaw ni Osyong nga nahimutang sa taliwala sa iyang baol nga kamaisan. Talirungan ra mig edad si Oring ug nagkahigugmaay. May pipila ka ulitawo nga among silingan ang nagpadayag sa ilang gugma kanako panahon sa kagabhion. Nilang tanan si Oring akong gipili, kay gawas nga buotan, pution siya sama nako ug guwapo pa gyud. Mao nga kiligon dayon ko kanang inigkakita nako niya. Uyab nako si Oring. Ug magselos gyud ko kon makita ko siyang may ikaestoryang laing baye.
“Kon tinuod kang nahigugma nako, Minggay, magkita ta unyang gabii sa lagkaw ni Osyong,” maoy sulti ni Oring kaganinang udto didto ilawom sa punoan sa nangka luyo sa among balay.
“Oo, moadto ko. Kon makauna ka, huwata ko, ha?” maoy akong tubag. “Di gani ko nimo huwaton, di na ko nimo!”
Gihikap ko ang aping ni Oring nga mibawos paghikap sa akong aping. Nagpahiyom ko. Gibati ko ang katinunay sa gugma ni Oring ngari nako.
SAMTANG naglakaw ko sa dalan paingon sa baol ni Osyong, akong namatikdan nga daw may nagsunod nako. Ubos sa kahayag sa himatayon nga buwan milingi ko, apan wa koy nakitang laing binuhat. Busa nagpadayon ko paglakaw. Karon ug unya nagpanglingi kay basin og dunay dautang binuhat nga mopasipala nako. Misuot ko sa labong nga kamaisan nga namuso na. Nagtuo ko nga si Oring tua na sa lagkaw. Apan kalit kong nahunong sa akong paglakaw dihang may mibabag sa akong dalan ug migunit og hugot sa akong mga bukton. Giguyod ko niya suot sa kamaisan. Nagpanglugnot ko, apan kusgan ang binuhat nga buot manamastamas sa akong kahuyang. Napahigda ko sa yuta. Mipatong siya nako.
Sa kalit may laing binuhat nga nahiabot. Gihasmagan niya ang buot mopasipala kanako.
Akong naaninaw ang sinukliay nila sa ilang mga kumo ug mga sagpa. Nagdumog sila sa yuta, nagkinawrasay, nagpinaakay. Wala makaagwanta ang kaaway ni Oring. Mitindog kini ug mingiyaw ug misutoy pagdagan pahilayo kanamo.
“Salamat, Oring, nga nahiabot ka. Giluwas mo ako adtong buot unta mobuong sa akong dungog!” matod ko nga mibaiid sa akong hinigugma.
“Alang kanimo, Minggay, ihalad ko ang tibuok kong kinabuhi!” matod ni Oring. “Tana, adto na ta sa lagkaw.”
Didto sa lagkaw gisalohan namong duha ni Oring ang pagdimdim sa matam-is nga saro sa gugma.
“Minnnggg! Miminggg! Mingggay!” ni Oring dayon mingulob nga matagbawon. “Miyawrkkk! Miyawrkkk!”
“Ooorinnnggg! Ooorrriiinng! Ohhh!” mibawos ko nga nag-agulo sa labihang kalipay. “Miyaw! Miyaw!”
PAGLABAY sa usa ka buwan kapin nadunggan ko si Nanay Ekang nga nangutana kang Inse Bada. “Bada, di ba mura mag mabdos si Minggay?”
“Nakadiparal sab ko ana niya, Nay. Ambot, diin kayha na siya manguwag?” ni Inse Bada.
Mipahiyom ko. “Daghan na unya mog pakan-unon,” matod ko sa hilom didto sa ilawom sa lamesa sa kusina. / KATAPUSAN