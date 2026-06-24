Sugilanon: Bag-ong gugma

SA usa ka sementadong lingkuranan sulod sa Fort San Pedro nga nahimutang sa Plaza Independencia nanglingkod sila si Faith ug Florante.
"Mao na, Faith. Dili nato palad nga magkadayon," matod ni Florante nga mitan-aw kang Faith nga nagpamahid sa iyang luha. "Unsaon man nga nimabdos man si Agnes ug kinahanglan nga barugan ko ang akong nabuhat kaniya. Pakaslan ko siya."
"Nahitabo na, Floran, tungod sa imong kahuyang," ni Faith. "Pareho kamong mga lalake, mga walay baruganan bahin sa gugma! Gipakasama lang ninyo kaming mga babaye nga mga medyas… nga kon bayat na mahimo na lang idan-ok sa suok."
"Wa ko ikaw iparehag medyas, Faith. Ikaw ang una ug tinuod kong gugma. Nadalin-as lang ko sa akong gilaktan tungod sa mga tental ni Agnes. Gidapit ko niya sa ila usa ka gabii kay adto manihapon. Atol nga wa diha ang iyang Mama ug Papa.
Human namog panihapon nitan-aw mig DVD nga 'sex' ang salida. Wa namo natiwas pagtan-aw ang salida. Nanulod mi sa iyang kuwarto.”
"Kon tinuod kang nahigugma nako, Floran, ayaw ipadayon ang pagpakasal kang Agnes. Manglakaw ta. Mangadto ta sa Manila," sugyot ni Faith.
"Di na mahimo, Faith. Gibaharan ko sa iyang amahan ug manghod nga lalake nga pangitaon ug patyon kon di ko pakaslan si Agnes."
"Kon mao na, katapusan na ni natong panagkita?" ni Faith.
"Oo, Faith," ni Florante. "Apan sa katapusan higayon mahimo bang gakson ko ikaw?" Midip-ig si Florante kang Faith ug gigakos ang dalaga nga wala mokihol. "Goodbye, Faith!" Mitindog si Florante ug milakaw nga way lingi-lingi.
PAGHILABAY sa tulo ka mga bulan sukad sa panagbuwag nilang Florante nakat-on ra si Faith sa paghikalimot niini. "Na-overcome na nimo ang kapait sa inyong panagbuwag ni Florante, Faith. Keep it up. The sun is still shining up there. Who knows another love will come your way again?" matod ni Jean samtang didto sila sa canteen panahon sa coffee break.
NAG-UWAN nianang hapona. Gikan sa Mabolo diin mahimutang ang kompaniya nga gialagaran ni Faith didto siya mahisangko sa Ayala Center Cebu. May gipalit siyang mga personal nga kinahanglanon. Gibati siyag kagutom, mao nga miadto siya sa usa ka kan-anan sulod sa maong 'mall.' Mipalit siyag siopao ug iced tea. Unya nangita siyag kalingkurang lamesa. Nakita niya ang usa ka lamesa diin usa ka lalake da ang naglingkod. Giduol niya kini.
"Way naglingkod diri?" Nangutana si Faith sa lalake nga mitutok kaniya.
"Wa, Miss…" sa lalake nga nagpahiyom. Milakra ang kandiis niini sa tuong aping. "Please, sit down." "Thank you," matod ni Faith dayong lingkod.
"Wa kay kuyog, Miss…?" Hapit hisud-ipi si Faith sa nainom niyang iced tea.
"W-Wa man," ni Faith. "Kay ngano man…?"
"Ay, nangutana lang ko, kay ako wa man say kuyog. Ako diay si Ledor. May I know your name, please?" "I'm Faith." Karon gipahiyuman niya si Ledor.
Unya mitaas ang ilang pagsinultiay hangtod nga nagbinayloay silag numero sa ilang mga selpon.
Sa iyang lawak nianang pagkagabii wala dayon mahikatulog si Faith. Nahinumdom siya sa pagkaila nila ni Ledor. Nahinumdom pod siya sa gipabati ni Jean kaniya nga mga linya sa awit sa Four Aces nga, '… if we should lose love/ we have the right to love again.'
Unya nabati niya ang tunog sa iyang selpon. Gipunit kini niya gikan sa headboard ug gihiling. Teks ni Ledor: "Hi! It's me. How r u?"
Mibawos pag-teks si Faith: "I'm fine. TY. Gud nayt!"
"Gud nayt. Sweet drms. See u soon!"
Gitulpok ni Faith ang iyang selpon balik sa 'menu.' Mibathay ang usa ka malimbationg pahiyom sa nipis niyang mga ngabil. Nabatyagan niya nga mipitik ang iyang kasingkasing sa pagsubol sa bag-ong gugma. (KATAPUSAN)